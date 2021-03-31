В Бразилии зафиксировано рекордное число летальных исходов от COVID-19

Рекордный суточный показатель летальных исходов от последствий коронавируса зарегистрировали в Бразилии. За минувшие сутки с болезнью не справились 3 тысячи 780 пациентов, сообщили в минздраве страны.

На Бразилию приходится около четверти смертей от COVID-19 во всем мире за сутки, больше, чем в любой другой стране. При этом вакцинация населения затруднена в связи с недостатком препаратов, пишет "Интерфакс".

По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости, коронавирус в стране подтвердили у 12 миллионов 658 тысяч 109 бразильцев.

Ранее сообщалось, что Бразилия сертифицировала производителя "Спутника V". Документ выдан местному холдингу União Química. Сертификат является обязательным для последующей регистрации медицинских препаратов на территории страны и гарантирует, что компания выполняет все требования по сохранению качества, эффективности и обеспечению безопасности медицинских препаратов. Одобрение получила фабрика Inovar, расположенная в штате Сан-Паулу. На ней уже развернута линия по производству российской вакцины. На очереди лаборатория Bthek, которая принадлежит тому же холдингу.