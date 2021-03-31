В Минске приступила к работе Конституционная комиссия

Провести тщательный анализ поступающих предложений от граждан Беларуси и необходимые из них закрепить на конституционном уровне - такую задачу сформулировал в среду глава Конституционного суда РБ, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич накануне ее первого заседания.

Комментируя предстоящий порядок работы, он сообщил, в частности, что "комиссия будет проводить заседания дважды в месяц с таким расчетом, чтобы до 1 августа подготовить конкретный вариант возможных изменений в Основной закон страны".

Кроме того, предусмотрено, что в это же время будет работать редакционная юридическая группа из состава Конституционной комиссии. Она будет дважды в неделю проводить рабочие заседания с целью выработки юридических формулировок для тех предложений, которые поступили и будут поступать от граждан и членов комиссии.

Важно, по словам юриста, провести тщательный анализ всех предложений, а важнейшие из них закрепить на конституционном уровне. А остальные инициативы, полагает он, смогут "находить свою реализацию и в других нормативно-правовых актах".

Национальный центр правовой информации, как в электронном, так и в письменном виде, напомнил председатель комиссии, уже собирает предложения от граждан страны. Он пригласил всех граждан Беларуси, у кого есть конкретные предложения, принять участие в этом подготовительном процессе.

Поскольку проект Конституции с внесенными изменениями будет выноситься на референдум, резюмировал Миклашевич, то у "каждого гражданина страны будет право высказать свое отношение к обновленному Основному закону Беларуси".