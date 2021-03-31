В Москве прошло вручение премий "Лучшие книги и издательства года - 2020"

Премии "Лучшие книги и издательства года - 2020" вручены в Москве в зале Министерства культуры. Среди отмеченных - "Они ушли на рассвете", книга обозревателя "РГ" Дмитрия Шеварова о 25 юных поэтах, не вернувшихся с войны.

Премия была учреждена РГБ, Русским биографическим институтом, "Литературной газетой" и культурно-просветительским центром "Орден" в 2001 году с целью поддержать книгоиздателя, поощрить социально и культурно важные проекты, сориентировать читателя в массе издаваемых книг.

"Уверена, что в современном информационном мире всегда будет место хорошим книгам, - говорится в приветственном письме замминистра культуры РФ Ольги Яриловой, зачитанном на церемонии награждения. - Важно, что вопросы государственной поддержки книги, возвращение в массовое сознание культуры чтения, сохранение книги, как вида печатной продукции, сегодня выходят на качественно новый уровень".

Отбор лучших книг вели журналисты "Литературной газеты" и других ведущих изданий, военные аналитики, критики, сотрудники МИД. Ими было прочитано свыше 200 произведений и отобрано более 30 авторов и издательств.

Критериями в отборе, по словам председателя Экспертного совета премии Станислава Рыбаса, были, как всегда, актуальность и универсальность. Потому на сцену получать дипломы и памятные медали вышли, например, авторы уникального аналитического исследования феномена празднования Победы-75, трехтомника генерала Александра Владимирова "Основы общей теории войны", Захар Прилепин, награжденный за "Ополченский романс", книгу о войне в Донбассе, составители томов, посвященных 75-летней истории российской атомной промышленности, вышедших в серии "История, рассказанная народом".

Жюри не могло пройти мимо монументальных работ "История Отечества в русской живописи" с описанием ее знаковых произведений и судеб их авторов, монографии Артема Рондарева "Эпоха распада" об истории музыки ХХ века, читающейся, как захватывающий детектив и, конечно, 8-томника писателя и казака Федора Крюкова.

"Книга "Они ушли на рассвете" начиналась с еженедельной рубрики "Календарь поэзии" в "РГ-Неделе", - говорит Дмитрий Шеваров. - Была проведена огромная работа в архивах, а на каждый выпуск "Календаря…" приходили письма с именами и стихами неизвестных мне поэтов, и так в книге появлялись новые главы о них. И я чувствую, что за каждым мной найденным именем стоит череда ненайденных ребят, совершенно пока забытых".

Лауреаты Национальной премия "Лучшие книги и издательства года - 2020"

Поэзия

Дмитрий Шеваров. "Они ушли на рассвете" (25 юных поэтов, не вернувшихся с войны). Издательство "Российская газета". Участвовали в составлении книги потомки погибших поэтов: Павла Когана - дочь Ольга Павловна Коган и внучка Любовь Борисовна Сумм (Москва); Дмитрия Удинцева - племянница Ольга Глебовна Удинцева (Москва); Владимира Калачёва - племянница Людмила Григорьевна Калачёва-Яцкевич (Вологда); Владислава Занадворова - сын Юрий Владиславович Занадворов (Екатеринбург); Анания Размыслова - младшая сестра Зинаида Прокопьевна Левич-Размыслова (Сыктывкар); Юрия Дивильковского - племянница Татьяна Сергеевна Дивильковская (Москва); Мухарбека Кочисова - родственники в селении Ольгинском (Северная Осетия-Алания); Георгия Вайнштейна - родственник Андрей Дмитриевич Анпилов (Вена, Австрия); Иосифа Ливертовского - родственники Михаил Бершадский и Мария Цаплина (Москва); Александра Подстаницкого - родственница Людмила Дмитриевна Николаева.

75-летие Победы

"Война. Герои и подвиги. 1941-1945. Проект Владимира Мединского". Издательство "Эксмо".

Александр Звягинцев. "Суд народов". Юбилейное издание к 75-летию Нюрнбергского международного военного трибунала. Группа Компаний "РИПОЛ классик".

"Победа-75: реконструкция юбилея". Под редакцией Геннадия Бордюгова. Соруководитель проекта Надежда Ажгихина. АИРО-ХХI. Центр научных исследований "Актуальная история".

"История, рассказанная народом". т. 10-11, посвященные 75-летию российской атомной промышленности. Серия "Военная история Российского государства". Под редакцией В.А. Золотарева. Фонд "Память побед", Институт экономических стратегий.

Собрания сочинений

Ф. Крюков. Собрание сочинений в 8 кн. Составитель А.Макаров. АИРО-ХХI.

Наука

А. Владимиров. "Основы общей теории войны". В 3 кн. (Теория национальной стратегии: основы теории практики и искусства управления государством. Государство, война и армия: некоторые вопросы теории). теории). Издательство: Московский финансово-промышленный университет "Синергия".

А. Ужанков. "Слово о Полку Игореве и его автор". Издательство "Согласие".

Биографии

Й. Банаш. "Я пробьюсь! Штефаник - человек железной воли". Перевод со словацкого А. Мешковой и А.Песковой. Издательство МИК.

Л. Звонарева, Л. Спиридонова . Потерянный рай Александра Алексеева. АСТ.

Ю. Абдоков. "Николай Пейко: "Восполнивши тайну свою..."- М.: Издательство Московской Патриархии Русской православной церкви, капелла "Русская консерватория".

В. Зимянин. "Непобежденный. Книга об отце". Издательство "Городец".

История, рассказанная народом.

Живопись

История Отечества в русской живописи. Под редакцией В.Н. Рудакова. Журнал "Историк".

А.Дорофеев. "Наглядная история. От перестройки до коронавируса. 1989 - 2020". История современной России в иллюстрациях главного художника газеты "Аргументы и факты". Издательство "Маска"

История, религиоведение, философия, культура, геополитика

А. Пыжиков. "Коренная Россия. Былины. Заговоры. Обряды"; "Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года". Издательство "Концептуал".

А. Щипков. "Дискурс ортодоксии. Описание идейного пространства современного русского православия". Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви.

А. Пученков, Владимир Витальевич Калиновский. "Духовный форпост России. Православное духовенство Крыма а 1914 - 1920 годах". Издательство "Владимир Даль", Санкт-Петербург.

А. Ибрагимов (Ачлей Александр). "История империй. Гибель глобальных проектов". Издатель: Антон Жигульский.

В. Чуров. "Трактат о пользе морских наук. Морские рассказы сухопутного человека". Издательство "Кучково поле".

Владимир Большаков. "Преступление и покаяние. Судьба русской цивилизации". Издательский дом "Достоинство".

А. Рондарев. "Эпоха распада". История музыки XX века. Группа Компаний "РИПОЛ классик".

А. Окороков. "Русская эмиграция в наградах и знаках". НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва.

Н. Ханалиев. "Большой Ближний Восток", "Северный Кавказ: новый взгляд", "Приоритеты национальной безопасности Российской Федерации. Эволюция баланса сил в борьбе за Большой Ближний Восток". Издательство "Логос". "Университетская книга".

Зарубежные издания русских писателей

А. Белый. "Петербург". Перевод на словацкий язык Евы Франевой. Издательство "Europa", Братислава.

Ассоль. Альманах современной русской поэзии. Редактор-составитель Людмила Свирская. Издатель Олег Крылов. Издательство "Союз писателей" (Nakladatelství Svaz spisovatelů). Прага.

Проза, публицистика, драматургия

Ю. Поляков. "В зоне риска. Интервью 2014-2020", ИД "Аргументы недели".

З. Прилепин. "Ополченский романс". Издательство "Редакция Елены Шубиной".

М. Веллер. "Шайка идиотов".(Серия "Мы родом из СССР") Издательство АСТ.

Н. Иванов. "Реки помнят свои берега", роман. Издательство "Вече".

М. Розовский. Драматургия. В 3 т. Издательство "У Никитских ворот".

Издательские проекты, пропаганда чтения

Российский книжный союз. Президент С.Степашин. Программы популяризации книжной культура и чтения.

Издательство "Политическая энциклопедия". Генеалогическая энциклопедия "Пушкины". Отв. редактор Наумов О.В.

Издательство "Вече". Издание историко-патриотических книжных серий и в связи с 30-летием.

Издательство "Русское слово". Цикл учебников истории для средней школы.