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31.03.2021 14:11
Рубрика: Общество

В Россельхознадзоре не видят необходимости в массовой вакцинации животных

Текст: Ольга Игнатова
В поголовной вакцинации от коронавируса животных, в том числе сельскохозяйственных и домашних, нет необходимости. Об этом "Российской газете" сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Она отметила, что практически не существует рисков заражения COVID-19 людей от животных. И научно доказанных фактов того, что человек может заразиться коронавирусом нового типа от домашнего питомца, в мире пока не существует.

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В то же время сегодня стало известно, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных. По словам Юлии Мелано, препарат предназначен в первую очередь для вакцинации животных, находящихся в зверохозяйствах. Тем не менее, советник главы ведомства подчеркивает, что полномочия по принятию решения о массовой вакцинации животных есть у правительства.

Любой же владелец домашнего животного может приобрести вакцину и поставить ее своему питомцу в ветклинике. Стоимость препарата, например, для вакцинации кошки около 600 рублей. Вакцина двукратная.

Как ранее рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, инфекция может распространиться на сельскохозяйственных и домашних животных.

Общество Здоровье Правительство Минсельхоз Россельхознадзор Вакцинация от коронавируса

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