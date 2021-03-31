В Россельхознадзоре не видят необходимости в массовой вакцинации животных

В поголовной вакцинации от коронавируса животных, в том числе сельскохозяйственных и домашних, нет необходимости. Об этом "Российской газете" сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

Она отметила, что практически не существует рисков заражения COVID-19 людей от животных. И научно доказанных фактов того, что человек может заразиться коронавирусом нового типа от домашнего питомца, в мире пока не существует.

В то же время сегодня стало известно, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных. По словам Юлии Мелано, препарат предназначен в первую очередь для вакцинации животных, находящихся в зверохозяйствах. Тем не менее, советник главы ведомства подчеркивает, что полномочия по принятию решения о массовой вакцинации животных есть у правительства.

Любой же владелец домашнего животного может приобрести вакцину и поставить ее своему питомцу в ветклинике. Стоимость препарата, например, для вакцинации кошки около 600 рублей. Вакцина двукратная.

Как ранее рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, инфекция может распространиться на сельскохозяйственных и домашних животных.