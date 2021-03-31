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31.03.2021 00:20
Рубрика: Общество

Кому охота

Весенний охотничий сезон начинается по новым правилам
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Неделя № 68(8419)
По стране понемногу открывается сезон охоты. Добывать разную дичь в разных регионах начинают в разные даты. Если селезней уток уже можно брать в Калмыкии, Воронежской, Курской, Московской, Волгоградской, Саратовской и других областях, то иные трофеи и иные регионы пока еще поставлены на паузу. Полностью весенняя охота пока еще закрыта в Крыму, на Кубани и Ставрополье, в Адыгее, Астраханской и Ростовской областях. Но тем не менее зимняя спячка закончилась, и в леса, освобождающиеся от сугробов, скоро придут охотники.
Фиксировать добычу в разрешении по новым правилам надо строго до того, как ее подбирать. Фото: Виктор Драчев / ТАСС Фиксировать добычу в разрешении по новым правилам надо строго до того, как ее подбирать. Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Фиксировать добычу в разрешении по новым правилам надо строго до того, как ее подбирать. Фото: Виктор Драчев / ТАСС

В этом сезоне их ждет много новшеств - 1 января вступили в силу новые правила ведения охоты. Они призваны, с одной стороны, помешать браконьерам, с другой - помочь охотникам избежать случайных травм и трагедий.

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Из новых правил исключили спорные нормы об использовании вспышек на ночной охоте. Зато оставили ограничения для использования петель для ловли животных, на чем настаивали экологи. Петельный лов полностью запрещен в отдельных местах, список которых подготовил WWF России. Главы регионов получили право ограничивать или запрещать охоту с тепловизорами и ночными прицелами.

Теперь каждый участник охоты должен иметь на одежде светоотражающие полосы.

Для повышения эффективности борьбы с браконьерами введен запрет на перевозку убитых животных без соответствующих документов.

Руководители регионов теперь вправе дополнительно сокращать период ведения охоты, вводить свои дополнительные правила. Однако ограничивать список используемого оружия и продлевать охотничий сезон они не смогут.

Уточнено ограничение по стрельбе вблизи жилья. Теперь в правилах точно указано, что безопасную дистанцию в 200 метров надо отсчитывать от крайнего жилого дома или постройки.

Установлен особый порядок проезда с оружием по территории охотничьих угодий и пролета над ними. То есть претензии могут возникнуть к человеку, у которого при себе в охотничьих угодьях есть даже разобранное оружие, но нет путевки. Проблемы у добропорядочных граждан могут возникнуть, если они попадутся по дороге в одни угодья, пересекая территорию других. Или же приехали на место охоты на день раньше срока.

Фото: REUTERS
В каких регионах весной запрещена охота

Прогулка с собакой охотничьей породы, например со спаниелем, тоже может заинтересовать инспектора.

Фиксировать добычу в разрешении теперь надо строго до того, как ее подбирать. Иначе можно нарваться на санкции.

Зато пристреливать оружие на территории угодий теперь официально разрешено. Главное - соблюдать технику безопасности и иметь при себе все необходимые документы на право охотиться в этом месте.

Кроме того, появились послабления для тех, кто вместо ружья выходит на охоту с луком и стрелами. Для них сроки охоты на копытных животных, медведей и пушных животных могут устанавливаться на две недели раньше федеральных сроков охоты. А для заводчиков подсадных уток срок весенней охоты увеличен до 30 дней.

Кстати

Дорожная карта для оленя

Самым перспективным охотничьим ресурсом в России в минприроды назвали белохвостого оленя. Этот вид пока что обитает в нашей стране в очень ограниченном количестве. Но подготовленные поправки в закон об охоте должны запустить его интродукцию в леса нашей страны. Предполагается, что белохвостые будут жить везде, кроме разве что северной части Сибири и Дальнего Востока.

Общество Природа

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