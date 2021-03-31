Верховная рада Украины в середине недели ненадолго вышла из карантина, чтобы в очередной раз обругать Россию, обсудить причины появления надписи "лох" на здании президентской администрации, продолжить распродажу родины по бросовым ценам и принять новый закон о призыве, превращающий страну в военную диктатуру.

Формальным поводом для внеочередного заседания стал погром, учиненный неонацистами под офисом Зеленского, потребовавший спустя полторы недели реакции от оскорбленного депутатского большинства. Вызванные из отпуска по столь важному делу народные избранники демонстрировали образчик украинского парламентаризма: дама, выступавшая от фракции Петра Порошенко сквернословила с трибуны, будучи зримо пьяной. Такую же сомнительную работоспособность продемонстрировал затем ее коллега из парламентской фракции "Слуг народа".

Вырванные с отдыха украинские парламентарии охотно устраивали потасовки у трибуны и задорные перепалки в зале заседаний. Единственной фракцией, отказавшейся принимать участие в общем веселье, стала "Оппозиционная платформа - За Жизнь".

Вопросы тем не менее в ходе заседания Рады обсуждались серьезные - речь шла о войне и мире, точнее - только о войне. Так, начальник генштаба Хомчак напророчил будущие битвы с Россией и в третий раз поменял официальную версию недавней гибели украинских саперов у поселка Шумы: их, сначала попавших под обстрел, а потом подорвавшихся на собственных минах, теперь расстрелял снайпер.

В свою очередь, глава СБУ Баканов, отчитываясь с трибуны, дал понять, что во всех массовых акциях последнего времени - от выходок неонацистов до "тарифного майдана" - ему мерещится "рука Кремля".

Осознав всю опасность положения, депутаты освежили закон о воинской обязанности: увеличили в разы административную ответственность за нарушение воинского учета, ввели уголовную ответственность за уклонение от мобилизации и призыва, сократили до одних суток срок мобилизации резервистов, дали полиции право охотиться на призывников. Этот закон, переводящий всех мужчин от 18 до 60 лет в состояние круглосуточной боевой готовности, депутаты залакировали очередной, осуждающей Россию из-за обострения в Донбассе, резолюцией.

Вырванные с отдыха парламентарии устраивали потасовки у трибуны и задорные перепалки в зале

Парламентарии осудили бесчинства неонацистов под офисом Зеленского, но только осудили: ни о каком ужесточении ответственности или планах законодательно ограничить радикалов речи даже не зашло.

Приняв залпом, без обсуждения, с десяток сугубо хозяйственных законопроектов, Верховная рада перешла к горячему - к большой приватизации. Без длинных спичей депутатский корпус одобрил в первом чтении законопроект N 4020, разрешающий приватизацию государственных, находящихся сегодня не в лучшей форме и потому дешевых, стратегических предприятий и естественных монополий. Например, "Укрзализныци", "Укрпочты", холдинга "Хартрон" и главное - "Нафтогаза".

Теперь любой желающий сможет купить 50 процентов и одну акцию этих, а также ряда других компаний и предприятий, общим числом больше двух тысяч.

Депутатские посиделки и в целом украинскую власть поприветствовала временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин. Она в целом одобрила курс, которым следует страна, поприветствовала репрессии против оппозиции и назвала "обнадеживающим" национализацию завода "Мотор Сич", который, по ее мнению, "ненадлежащим образом" хотел купить Китай.Так что теперь можно не сомневаться: американский бизнес при помощи сочувствующих украинских депутатов, быстро и, главное, без препятствий справится с покупкой активов на Украине "надлежащим способом".