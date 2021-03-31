Новости

Вышли два новых тизера "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 19:54
Захарова: РФ адекватно ответит на санкции Австралии 19:47
Глава СК ответил на жалобы граждан, недовольных расследованием 19:21
Росстат: Цены на подсолнечное масло и сахар продолжают расти 19:10
Премьеру второй части "Венома" снова перенесли 19:08
В Сочи предложили штрафовать туристов-нарушителей в горах 19:00
Захарова назвала цензурой блокировку в США арабской версии RT 18:54
Синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе 18:51
Украинский киллер получил срок за убийство главного строителя МВД РФ 18:47
Посольство России рекомендовало избегать центра Джакарты из-за террористов 18:25
Начальник Генштаба ВС РФ поговорил с американским коллегой по телефону 18:14
Индия начала праздновать в России 75-летие своей независимости 18:14
Путин призвал оставить решение о ключевой ставке Центробанку 18:07
Росреестр зарегистрировал на 30% больше ипотек, чем годом ранее 18:04
В Гаване стартовало 17-е заседание российско-кубинской комиссии 18:03
И.о. замглавы правительства Ставрополья Романа Петрашова арестовали до 23 мая 18:03
Мэр Краснодара заявил о решении пойти на выборы в Госдуму 17:55
Хуснуллин предложил обновлять коммунальные сети на средства ФНБ 17:53
Посол РФ раскритиковал курс американской администрации на конфронтацию 17:37
Ученые из Петербурга смоделирует самое большое в мире искусственное Солнце 17:22
Следствие попросило суд арестовать и.о. зампреда правительства Ставрополья 17:21
Минцифры раскритиковало "неудаляемые приложения" на смартфонах 17:21
Хорватия разрешила въезд вакцинированным "Спутником V" 17:18
Путин ждет от кабмина предложения по дополнительной поддержке регионов 17:13
Песков: Путин подал декларацию о доходах за 2020 год 17:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
31.03.2021 19:01
Рубрика: В мире

Рада объявила распродажу

Украинский парламент поговорил о войне и приватизации
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8420)
Верховная рада Украины в середине недели ненадолго вышла из карантина, чтобы в очередной раз обругать Россию, обсудить причины появления надписи "лох" на здании президентской администрации, продолжить распродажу родины по бросовым ценам и принять новый закон о призыве, превращающий страну в военную диктатуру.
Фото: Sergei SUPINSKY / AFP Фото: Sergei SUPINSKY / AFP
Фото: Sergei SUPINSKY / AFP

Формальным поводом для внеочередного заседания стал погром, учиненный неонацистами под офисом Зеленского, потребовавший спустя полторы недели реакции от оскорбленного депутатского большинства. Вызванные из отпуска по столь важному делу народные избранники демонстрировали образчик украинского парламентаризма: дама, выступавшая от фракции Петра Порошенко сквернословила с трибуны, будучи зримо пьяной. Такую же сомнительную работоспособность продемонстрировал затем ее коллега из парламентской фракции "Слуг народа".

Фото: iStock
В Госдуме назвали напрасными усилия Украины для возвращения Крыма

Вырванные с отдыха украинские парламентарии охотно устраивали потасовки у трибуны и задорные перепалки в зале заседаний. Единственной фракцией, отказавшейся принимать участие в общем веселье, стала "Оппозиционная платформа - За Жизнь".

Вопросы тем не менее в ходе заседания Рады обсуждались серьезные - речь шла о войне и мире, точнее - только о войне. Так, начальник генштаба Хомчак напророчил будущие битвы с Россией и в третий раз поменял официальную версию недавней гибели украинских саперов у поселка Шумы: их, сначала попавших под обстрел, а потом подорвавшихся на собственных минах, теперь расстрелял снайпер.

В свою очередь, глава СБУ Баканов, отчитываясь с трибуны, дал понять, что во всех массовых акциях последнего времени - от выходок неонацистов до "тарифного майдана" - ему мерещится "рука Кремля".

Осознав всю опасность положения, депутаты освежили закон о воинской обязанности: увеличили в разы административную ответственность за нарушение воинского учета, ввели уголовную ответственность за уклонение от мобилизации и призыва, сократили до одних суток срок мобилизации резервистов, дали полиции право охотиться на призывников. Этот закон, переводящий всех мужчин от 18 до 60 лет в состояние круглосуточной боевой готовности, депутаты залакировали очередной, осуждающей Россию из-за обострения в Донбассе, резолюцией.

Вырванные с отдыха парламентарии устраивали потасовки у трибуны и задорные перепалки в зале

Парламентарии осудили бесчинства неонацистов под офисом Зеленского, но только осудили: ни о каком ужесточении ответственности или планах законодательно ограничить радикалов речи даже не зашло.

Приняв залпом, без обсуждения, с десяток сугубо хозяйственных законопроектов, Верховная рада перешла к горячему - к большой приватизации. Без длинных спичей депутатский корпус одобрил в первом чтении законопроект N 4020, разрешающий приватизацию государственных, находящихся сегодня не в лучшей форме и потому дешевых, стратегических предприятий и естественных монополий. Например, "Укрзализныци", "Укрпочты", холдинга "Хартрон" и главное - "Нафтогаза".

Фото: РИА Новости
Зеленский обострил обстановку вокруг назначения в КС Украины

Теперь любой желающий сможет купить 50 процентов и одну акцию этих, а также ряда других компаний и предприятий, общим числом больше двух тысяч.

Депутатские посиделки и в целом украинскую власть поприветствовала временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин. Она в целом одобрила курс, которым следует страна, поприветствовала репрессии против оппозиции и назвала "обнадеживающим" национализацию завода "Мотор Сич", который, по ее мнению, "ненадлежащим образом" хотел купить Китай.Так что теперь можно не сомневаться: американский бизнес при помощи сочувствующих украинских депутатов, быстро и, главное, без препятствий справится с покупкой активов на Украине "надлежащим способом".

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине Отношения России и Украины

Главное сегодня

Путин допустил национализацию не исполняющих гособоронзаказ предприятий
Песков: Путин подал декларацию о доходах за 2020 год
Голикова рассказала, каким будет МРОТ в 2022 и 2023 году
Матвиенко назвала странным выбор песни от РФ для "Евровидения"
Хорватия разрешила въезд вакцинированным "Спутником V"
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Ле Пен призвала власти Франции закупить "Спутник V"