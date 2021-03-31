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31.03.2021 15:00
Рубрика: Видео

Видео: как не надо вытягивать из воды тяжелый грузовик

Текст: Вадим Давыденко

Пока весь мир, затаив дыхание, следил за освобождением застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза, где-то неподалеку, в одной из ближневосточных стран, проходила пусть и менее масштабная, но столь же увлекательная спасательная операция. И здесь нашлось место т.н. человеческому фактору - глупости, нерасчетливости и отсутствию опыта.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В неглубоком оросительном канале застряла автоцистерна Volvo. Как, по чьей безалаберности и разгильдяйству, она туда попала, увы, неизвестно, но хорошо видно, как бестолково ее из воды доставали.

Во-первых, стоило бы для начала разгрузить машину. Если в цистерне была вода - вылить ее, если нефтепродукты - перекачать в другую машину.

Во-вторых, водитель Volvo должен был помочь вытаскивавшему его тягачу. Как только передние колеса оказались на горизонтальной поверхности, нужно было нажать на педаль газа и преодолеть оставшиеся метры на собственном движке.

И, в-третьих, самое главное: нужно было крепить трос к раме, а не к передней оси, которая из-за большой изношенности или перегруза машины показала себя не слишком прочной.

Произошло то, что не могло не произойти. Когда цистерна наполовину вышла из воды, не выдержала передняя ось. Чудо, что отлетевшие обломки не поранили никого из участников спасательной операции. Теперь для извлечения осевшего в воду Volvo понадобится тягач вдвое большей мощности, а еще лучше - кран.

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