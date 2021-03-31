Включат ли белорусу в трудовой стаж период работы в России?

Недвижимость

Нужен ли россиянке вид на жительство, чтобы купить квартиру в Беларуси?

"Год назад летом побывала в гостях у друзей в Витебской области. Очень понравились природа, люди. Задумалась о покупке небольшого домика в тех местах: буду отдыхать летом с детьми и внуками, а на пенсии, может, и вовсе туда переберусь. Нужно ли мне получать вид на жительство, чтобы купить в Беларуси дом? Анна Мостыкина, Чебоксары".

В апреле 1997 года Высший Совет Сообщества Беларуси и России принял решение, которым обеспечил равные права граждан на приобретение в собственность, владение, пользование и распоряжение имуществом. Механизмы реализации этих прав закреплены постановлением Совмина Беларуси от 10 июля 1998 года. С тех пор россияне могут приобретать квартиры, дома в любых населенных пунктах Беларуси.

То есть вид на жительство не нужен. Ограничений на приобретение квартир или комнат в многоквартирных жилых домах для российских граждан тоже нет. Ограничение касается земельных участков. При покупке индивидуального жилого дома земля, на которой он расположен, передается не в собственность, а в долгосрочную аренду, максимальный срок которой - 99 лет. Покупка недвижимости в Беларуси подтверждается подписанием продавцом и покупателем договора купли-продажи. Также этот документ требует обязательной регистрации в агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру. На момент удостоверения сделки необходимо явиться на подписание договора купли-продажи с российским паспортом, в котором указано место жительства в России (регистрация). Определен перечень данных, которые обязательно должны фиксироваться в договоре. А именно: адрес объекта недвижимости, площадь жилища, благоустроенность, другие показатели, засвидетельствованные справкой из БТИ. Договор, в котором эти сведения не указаны, не считается заключенным. Также недействителен договор, где не зафиксирована цена объекта купли-продажи. Расчет между покупателем и продавцом может производиться при подписании договора купли-продажи или после государственной регистрации документа.

И еще одно приятное для вас, Анна, новшество. Президент Беларуси подписал указ, по которому приобрести пустующий дом в деревне можно за одну базовую величину - 29 белорусских рублей (чуть более 10 долларов). Право определять населенные пункты, где пустующие дома могут быть проданы по такой цене, дано облисполкомам.

Пенсия

Включат ли белорусу в трудовой стаж период работы в России?

"В начале 2000-х я уехала в Россию, где проработала восемь лет. Из-за болезни родителей вернулась домой. Через год мне можно уходить на пенсию. Включат ли стаж работы в России в трудовой стаж и будет ли насчитана пенсия за этот период? Людмила Олехно, Гродненская область".

С 2021 года белорусы, работавшие определенный период времени в России, могут рассчитывать на получение пенсии за это время. Об этом проинформировала помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина. Такое новшество основано на Соглашении о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза, которое вступило в силу 1 января этого года. К примеру, белорус, который отработал несколько лет в России, сможет претендовать на включение этого срока в трудовой стаж, соответственно, и на получение пенсии, если гражданин заявит о ее оформлении.

- Причем абсолютно не важно, в какой точке Союза человек претендует на получение пенсионного обеспечения. Принципиально важным является то, что в совокупности в трудовой стаж для начисления пенсии оформляются все периоды работы, которые непосредственно гражданин осуществлял в любом из государств - членов ЕАЭС, - сказала Ия Малкина.

Бизнес

Как белорусу зарегистрировать ИП в России?

"Обстоятельства сложились так, что я переезжаю из Гомеля в Калугу, оформляю временную регистрацию. Владел небольшим бизнесом на родине, хотел бы организовать собственное дело в России. Какие документы нужны для регистрации ИП? Андрей Хомич, Гомель".

В Соглашении между нашими странами от 2006 года "Об обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств - участников Союзного государства" говорится о том, что белорус может быть индивидуальным предпринимателем в России.

Необходимо представить документ, подтверждающий право временного проживания на территории Российской Федерации, или вид на жительство. Также необходимо оформить ИНН - этот документ нужен для регистрации ИП. Использовать учетный номер плательщика (УНП) Беларуси в этом случае нельзя, поскольку он не дает возможности идентифицировать гражданина.

Для получения ИНН в налоговую инспекцию по месту проживания в России надо подать заявление, оригинал и копию документа, удостоверяющего личность, квитанцию об оплате пошлины и разрешение на временное или постоянное проживание в РФ. После этого на руки выдадут свидетельство о постановке на учет, где будет указан российский ИНН. С ним можно идти в налоговую инспекцию и проходить государственную регистрацию, по итогу которой гражданин РБ получает на руки лист записи из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и уведомление о постановке на налоговый учет.