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31 марта 2021 г.

Указ губернатора Владимирской области от 31 марта 2021 года № 59 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 31 марта 2021 г.
Опубликован 31 марта 2021 г.
Вступает в силу 1 апреля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. На время действия режима повышенной готовности рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет с 01 апреля 2021 года соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.".

1.2. Подпункт 6.1 исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу с 01 апреля 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области В.В.Сипягин



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