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31.03.2021 13:38
Рубрика: Власть

Володин назвал самый важный закон марта

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный документ, принятый депутатами в марте. По его оценке, это закон о введении нового налогового вычета по НДФЛ за занятия спортом.

Получить новый социальный вычет можно будет не только на взрослых, но и на детей. "Это решение направлено на укрепление здоровья граждан и популяризацию занятий спортом", - заявил спикер Госдумы.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Он напомнил, что уже существуют налоговые вычеты на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости. Все они стимулируют развитие экономики и улучшают качество жизни людей, подчеркнул Володин.

Закон о вычете за оплату физкультурно-оздоровительных услуг был принят 24 марта. Максимальный размер компенсации составит 15,6 тысячи рублей.

Вячеслав Володин также отметил работу Комитета по государственному строительству и законодательству за работу над законом об усилении ответственности за реабилитацию нацизма.

"Попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, оправдать нацизм, поставить под сомнение роль нашего народа в Великой Победе, оскорбление тех, кто встал на защиту Родины, - недопустимы, - подчеркнул он. - Этот закон необходимо рассмотреть как модельный в рамках ПА ОДКБ и МПА СНГ, а также на европейских площадках".

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Председатель ГД, кроме того, рассказал, кто из депутатов был наиболее активен в марте, исполняя свои обязанности. Володин назвал зампреда Комитета по контролю и регламенту Наталью Костенко, первого замглавы Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николая Коломейцева, а также зампреда Комитета по образованию и науке Максима Зайцева и первого зампреда Комитета по контролю и регламенту Олега Нилова.

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