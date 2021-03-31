ВОЗ: В мире растет число заболевших коронавирусом

Более 3,8 миллиона случаев заражения коронавирусом выявлено в мире на минувшей неделе, заболеваемость выросла на 14% по сравнению с предыдущими семью днями, смертность - на пять процентов. Данные публикует Всемирная организация здравоохранения.

Согласно эпидемиологическому бюллетеню, с 22 по 28 марта в мире было зарегистрировано 3 802 314 заразившихся и 64 187 летальных исходов. "Особенно заметным рост заболеваемости был в Юго-Восточной Азии (на 49%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 32%), Африке (на 22%), Северной и Южной Америке (на 11%), Европе (на 11%)", - приводит подробности ТАСС.

В Европе за семь минувших дней заразились более 1,6 миллиона человек, в Северной и Южной Америке зарегистрировано свыше миллиона (1,3 млн) новых случаев инфицирования и более 32 тысяч летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили свыше 437 тысяч заразившихся, умерли более 2,9 тысячи человек.

Ранее в ВОЗ рассказали о том, как распространяются новые мутации COVID-19 в Европе. "Британский" (идентифицированный в Англии в октябре прошлого года) штамм коронавируса сегодня зафиксирован уже в 43 странах Европы, "южноафриканский" вариант - в 26, "бразильский" - в 15 странах. При этом "британский" штамм доминирует в ряде европейских стран: в Великобритании, Дании и Германии не менее 50% случаев заболевания вызваны именно этой разновидностью, рассказали эксперты.