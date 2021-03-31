Всемирный банк назвал страны с самыми большими долгами перед Россией

На этот период в должниках у России значились порядка 30 развивающихся стран. А наша страна занимала пятое место среди крупнейших стран-кредиторов развивающихся государств. Задолженность государств перед Россией на конец 2019 года составила почти $22,9 млрд по двусторонним займам. Самым крупным должником была Беларусь (сумма ее долга - $8,1 млрд).

Более $1 млрд нашей стране должны Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен. Страны Африки, в частности, Сомали, Мозамбик и Эфиопия, задолжали на тот период России $973 млн.

Также Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России: в нынешнем году увеличение составит 2,9% по сравнению с декабрьским прогнозом в 2,6%. В 2022 году увеличение ВВП может составить 3,2%.

Причинами улучшения прогноза являются меньшее, чем ожидалось, сокращение экономики России в прошлом году и снятие коронавирусных ограничений, что сейчас происходит в стране. Однако, по мнению экспертов банка, восстановление экономики зависит от эффективности вакцин от коронавируса и риска новых санкций.

Как ранее сообщала "РГ", приоритетами федерального бюджета в ближайшие три года будут национальные проекты и социальные расходы. Госказну направят на поддержку максимального широкого круга людей - от пенсионеров до классных руководителей, при этом усиленное внимание окажут как регионам, так и людям, пострадавшим из-за пандемии и связанных с ней ограничений. На национальные проекты с 2021 по 2023 годы будет выделено 2,25 трлн, 2,62 трлн и 2,79 трлн рублей соответственно