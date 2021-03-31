Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики

Прогноз по росту ВВП России улучшил Всемирный банк. В текущем году увеличение составит 2,9% по сравнению с декабрьским прогнозом в 2,6%, в 2022 году - до 3,2% с 3%, говорится в отчете финансовой организации.

В документе отмечается, что причинами улучшения прогноза являются меньшее, чем ожидалось, сокращение экономики России в прошлом году и скорое снятие коронавирусных ограничений.

При этом эксперты подчеркивают, что прогноз по-прежнему подвержен значительной неопределенности и рискам снижения, пишет ТАСС. Представители ВБ также пояснили, что восстановление экономики зависит от эффективности вакцин и риска новых санкций.

Как ранее информировала "РГ", приоритетами федерального бюджета в ближайшие три года будут национальные проекты и социальные расходы. Госказну направят на поддержку максимального широкого круга людей - от пенсионеров до классных руководителей, при этом усиленное внимание окажут как регионам, так и людям, пострадавшим из-за пандемии и связанных с ней ограничений. На национальные проекты с 2021 по 2023 годы будет выделено 2,25 трлн, 2,62 трлн и 2,79 трлн рублей соответственно.