Вышел трейлер приквела "Полицейского с Рублевки" про "лихие 90-е"

Ретро-сериал "Милиционер с Рублевки", как несложно догадаться - приквел в рамках хитовой франшизы "Полицейский с Рублевки", обзавелся трейлером.

Расскажет шоу о юности персонажа Сергея Бурунова. А именно - молодого оперативника Володи Яковлева, "который в 1994 году только начинает познавать особенности профессии".

Причем вскоре, согласно синопсису, Яковлеву предстоит "получить первую взятку, познакомиться с сильными мира сего и понять, кто он и чем хочет заниматься".

Доступен ролик на YouTube-канале ТНТ. Выглядит задорно и диковато. Премьера - 12 апреля.

Режиссер и сопродюсер проекта - дебютантка Полина Ануфриева. Сценарист - Илья Куликов, работающий на "Полицейском", а также - автор "Перевала Дятлова" и только что стартовавшего сериала "Аль-капотня".

В ролях: Артем Сучков ("Водоворот"), Ольга Винниченко ("Метод"), Юрий Грубник ("Страна ОЗ"), Артем Жигулин ("Ералаш"), Дмитрий Ячевский ("Десантный батя"),

Сергей Гурьев ("Молодёжка"), Ольга Шеховцова ("Сукины дети").

Трейлер (есть ругательства) можно найти на YouTube-канале ТНТ.