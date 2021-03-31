YouTube заблокировал аккаунт RT на арабском

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что видеохостинг YouTube заблокировал доступ к аккаунту арабской версии телеканала.

"YouTube заблокировал наш RT на арабском с 5,5 млн подписчиков и почти тремя миллиардами просмотров. Разберемся", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

"РГ" обратилась за разъяснениями по поводу блокировки канала в пресс-службу Google, но пока не получила ответа. Ранее YouTube уже блокировал аккаунты российских СМИ. В частности, платформа ограничила доступ к фильму "Ржев. 500 дней в огне" для лиц младше 18 лет.