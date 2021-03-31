Постановление губернатора Забайкальского края от 31 марта 2021 года № 21 "О внесении изменений в постановление Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

Постановляю:

Внести в постановление Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года №120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, от 13 ноября 2020 года № 150, от 18 ноября 2020 года № 152, от 27 ноября 2020 года № 155, от 4 декабря 2020 года № 156, от 9 декабря 2020 года № 161, от 16 декабря 2020 года № 165, от 22 декабря 2020 года № 166, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 26 марта 2021 года № 20) следующие изменения:

1) в преамбуле:

а) после слов "от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"," дополнить словами "постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 года № 300 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу",";

б) после слов "от 3 марта 2021 года № 1367" дополнить словами ", от 29 марта 2021 года № 2103";

2) подпункт 31 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"31) рекомендовать:

а) осуществлять перевод в приоритетном порядке сотрудников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в возрасте 65 лет и старше, а также сотрудников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденному настоящим постановлением, на дистанционный режим работы, либо предоставление оплачиваемых ежегодных отпусков, либо установление сокращенной продолжительности рабочего времени в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

б) осуществлять перевод сотрудников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в количестве не менее 30 % от общей численности на дистанционный режим работы, за исключением сотрудников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования соответствующего исполнительного органа государственной власти Забайкальского края; организацию принятия аналогичных решений подведомственными организациями;";

3) в комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденном указанным постановлением:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - комплекс ограничительных и иных мероприятий), соблюдать в период действия режима повышенной готовности режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) указанных граждан либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах (далее - по месту проживания (пребывания)), с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к комплексу ограничительных и иных мероприятий, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.

Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет посещать предприятия сферы услуг, места приобретения лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости в первые три часа после их открытия.";

б) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:

"2) рекомендовать при наличии возможности:

а) организовать перевод на дистанционную работу в приоритетном порядке работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в возрасте 65 лет и старше, а также работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к комплексу ограничительных и иных мероприятий, либо предоставление оплачиваемых ежегодных отпусков, либо установление сокращенной продолжительности рабочего времени в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

б) организовать перевод на дистанционную работу не менее 30 % офисных работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), за исключением работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), указанных в подпункте "а" настоящего подпункта, а также работников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций и индивидуальных предпринимателей, с учетом особенностей, установленных подпунктом 31 пункта 9 настоящего постановления, а также Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)". Под офисными работниками (исполнителями по гражданско-правовым договорам) понимаются работники (исполнители по гражданско-правовым договорам), осуществляющие трудовые обязанности непосредственно на стационарных рабочих местах, оборудованных персональными компьютерами и средствами связи, за исключением работы со сведениями, составляющими государственную тайну;

в) иных категорий работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам);".

А.М.Осипов







