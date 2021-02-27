Постановление губернатора Забайкальского края от 20 февраля 2021 года № 9 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края"

Постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края.

Исполняющая обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края И.С.Щеглова





Утверждены постановлением Губернатора Забайкальского края от 20 февраля 2021 года № 9





Изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края

1. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, от 13 ноября 2020 года № 150, от 18 ноября 2020 года № 152, от 27 ноября 2020 года № 155, от 4 декабря 2020 года № 156, от 9 декабря 2020 года № 161, от 16 декабря 2020 года № 165, от 22 декабря 2020 года № 166):

1) преамбулу после цифр "№ 9364" дополнить словами ", от 15 февраля 2021 года № 958";

2) в пункте 9:

а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) обеспечить организацию проведения проверок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 года № 1969 "Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";";

б) подпункт 3 признать утратившим силу;

в) в подпункте 31 цифры "70 %" заменить цифрами "30 %";

3) в пункте 91 слова "образования, науки и молодежной политики заменить словами "образования и науки";

4) подпункт первый пункта 11 после слов "мероприятий)," дополнить словами "с учетом пункта 3 комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-пСо V), утвержденного настоящим постановлением";

5) комплекс ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:





Утвержден постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 (в редакции постановления Губернатора Забайкальского края от 20 февраля 2021 года № 9)





Комплекс ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

1. Обязать соблюдать в период действия режима повышенной готовности режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - комплекс ограничительных и иных мероприятий), с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

Граждане в возрасте старше 65 лет могут посещать предприятия сферы услуг, места приобретения лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости в первые три часа после их открытия.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных граждан либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах (далее - по месту проживания (пребывания).

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования указанных органов и организаций.

2. Обязать граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах (улицы, площади, скверы, парки, здания (включая подъезды, лестницы, лестничные площадки, лифты жилых домов), помещения, оптовые и розничные рынки, торговые объекты, дворы, детские площадки и другие) (далее - общественные места) и общественном транспорте.

Требование о социальном дистанцировании не является обязательным в случаях:

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

необходимости сопровождения детей в возрасте до 14 лет, престарелых граждан и инвалидов;

проведения практических занятий по вождению по принципу "один мастер - один обучаемый" при подготовке водителей автотранспортных средств.

3. Деловые мероприятия проводить исключительно в дистанционном режиме, за исключением мероприятий общей численностью не более 20 человек по вопросам жизнеобеспечения населения.

4. Учреждениям культуры и культурно-досуговым организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим культурно-досуговую и образовательную деятельность, организовать работу с гражданами в возрасте старше 65 лет с использованием дистанционных технологий на период действия режима повышенной готовности.

5. Обязать граждан при их нахождении в общественных местах и общественном транспорте, а также при выполнении ими работы (осуществлении деятельности) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Абзац первый настоящего пункта не применяется в случаях нахождения граждан на улицах, площадях, скверах и парках при соблюдении социального дистанцирования.

6. Приостановить с 9 октября 2020 года на период действия режима повышенной готовности деятельность зрелищно-развлекательную прочую в части функционирования танцплощадок, дискотек.

7. Хозяйствующим субъектам, являющимся собственниками торговых центров, торговых комплексов, рынков и (или) осуществляющим деятельность по управлению ими, произвести смену паролей на сетях Wi-Fi и перевести сети Wi-Fi в режим ограниченного доступа по паролю, исключающему его получение посетителями. Доступ к сетям Wi-Fi предоставить только для персонала, чьи должностные обязанности предусматривают непрерывный доступ к сети передачи данных с доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (или без такового) с мобильных устройств.

8. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Забайкальского края:

1) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

2) организовать при наличии возможности перевод на дистанционную работу:

а) не менее 30 % офисных работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), за исключением работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций и индивидуальных предпринимателей, с учетом особенностей, установленных подпунктом 31 пункта 9 настоящего постановления, а также Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)". Под офисными работниками (исполнителями по гражданско-правовым договорам) понимаются работники (исполнители по гражданско-правовым договорам), осуществляющие трудовые обязанности непосредственно на стационарных рабочих местах, оборудованных персональными компьютерами и средствами связи, за исключением работы со сведениями, составляющими государственную тайну;

б) иных категорий работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам);

3) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

9. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах, связанных с перевозкой авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом), организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции, включая дезинфекцию транспортных средств.

10. Организациям, осуществляющим управление жилищным фондом Забайкальского края, обеспечить проведение на постоянной основе не реже 1 раза в неделю влажной уборки мест общего пользования (подъездов, тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых кабин) в многоквартирных жилых домах с применением моющих и дезинфицирующих средств.

11. Рекомендовать Управлению федеральной почтовой связи Забайкальского края обеспечить доставку и выдачу пенсий, пособий и других выплат гражданам в возрасте старше 65 лет по месту проживания (пребывания), исключив очное посещение ими отделений почтовой связи.

12. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в период действия режима повышенной готовности:

1) максимально сократить проведение на территории Забайкальского края деловых мероприятий и по возможности проводить их в видеоформате, с учетом пункта 3 комплекса ограничительных и иных мероприятий, за исключением мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации;

2) в период действия режима повышенной готовности не осуществлять личный прием граждан, предусмотренный Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", разместить данную информацию на стендах, официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием рекомендаций об обращении граждан в письменной форме или форме электронного документа;

3) утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по форме согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

4) обеспечить установление локальными правовыми актами регламентов безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с примерной формой согласно приложению № 2 к настоящему комплексу ограничительных и иных мероприятий; размещение в общедоступном месте на каждом объекте осуществления деятельности указанных регламентов и их соблюдение;

5) в течение трех рабочих дней со дня возобновления (продолжения) деятельности направлять в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю уведомление об осуществлении деятельности в соответствии с примерной формой согласно приложению № 3 к настоящему комплексу ограничительных и иных мероприятий. Направление указанного уведомления не исключает осуществление в установленном порядке федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запретить с 1 мая 2020 года на период действия режима повышенной готовности организациям и индивидуальным предпринимателям осуществлять деятельность без утвержденных в установленном порядке плана неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и регламента безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).





Приложение № 1 к комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)





Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемый в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (далее - МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезни системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы* - хроническая болезнь почек 3-5 стадий, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа**:

1) злокачественные новообразования любой локализации*, в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97;

2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы*, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

* При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

** Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Приложение № 2 к комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)





Примерная форма





Регламент безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Общие положения

1. Работодатель принимает локальные правовые акты, устанавливающие:

1) численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), непосредственно участвующих в технологических и иных процессах, которые необходимы для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя), и не подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

2) численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

3) численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых сохраняется заработная плата в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

2. Работодатель разрабатывает и размещает в соответствующих местах правила личной гигиены, входа и выхода из помещений, регламент уборки.

3. Работодатель обеспечивает работников запасом средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), дезинфицирующими средствами, в том числе салфетками, кожными антисептиками для обработки рук.

4. Работодатель обеспечивает:

1) ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ);

2) контроль температуры тела работников перед началом работы с регистрацией в соответствующем журнале и обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела (37,1 градуса Цельсия и выше) и с признаками инфекционного заболевания;

3) контроль вызова отстраненным работником врача на дом для оказания первичной медицинской помощи;

4) допуск работника к работе после выздоровления только при наличии справки медицинской организации о выздоровлении;

5) системную работу по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ;

6) при сменной работе максимальное разобщение работников разных смен;

7) соблюдение работниками социального дистанцирования (1,5 метра), в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в помещениях организации;

8) использование работниками при работе с посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) с учетом требований об их смене (не реже 1 раза в 3 часа для масок), исходя из продолжительности рабочей смены;

9) максимальное исключение, перевод в дистанционный режим проведения совещаний и иных деловых мероприятий;

10) максимальное ограничение направления работников в командировки;

11) при использовании одноразовой технологической одежды контроль за ее утилизацией надлежащим образом (повторное использование одноразовой технологической одежды запрещено);

12) в случае необходимости контакта с посетителями оснащение рабочих мест устройствами, предохраняющими работников от прямой капельной инфекции (экранирование);

13) наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук работников, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания;

14) при наличии рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы в отдельных отраслях (профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников осуществление деятельности в соответствии с ними;

15) при работе вахтовым методом:

а) определение мест временного пребывания работников для наблюдения за состоянием их здоровья до направления к месту осуществления производственной деятельности;

б) одномоментную доставку работников до мест осуществления производственной деятельности;

в) уведомление в письменной форме Министерства здравоохранения Забайкальского края, Министерства по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края и Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю о планируемом ввозе иностранных специалистов за 2 недели, направление информации о дате прибытия на территорию Российской Федерации, количестве и местах изоляции иностранных граждан, прибывающих для осуществления трудовой деятельности на территорию Забайкальского края.





Санитарная обработка помещений

5. Санитарная обработка (профилактическая дезинфекция) включает в себя: проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств, проветривание и обеззараживание воздуха, дезинфекцию столовой и кухонной посуды (при использовании), мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками.

6. Проведение влажной уборки помещений:

1) влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств проводится перед началом работы, в ходе рабочей смены и по окончании рабочей смены. Сухая уборка помещений не рекомендуется;

2) обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов. Используются способ протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способ орошения путем распыления дезинфицирующего раствора;

3) особое внимание уделяется дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты, комнаты и оборудование для занятия спортом и т.п.);

4) для дезинфекции используются следующие средства:

а) гипохлорит кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5 % по активному хлору;

б) средства на основе дихлорантина - 0,05 % по активному хлору;

в) для поверхностей небольшой площади - этиловый спирт 70 %;

г) для гигиенической обработки рук - кожные антисептики с содержанием спирта этилового (не менее 70 % по массе), спирта изопропилового (не менее 60 % по массе) или смеси спиртов (не менее 60 % по массе), а также парфюмерно-косметическая продукция (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые влажные салфетки) с аналогичным содержанием спиртов;

5) при отсутствии дезинфицирующих средств, указанных в подпункте 4 настоящего пункта, используются хлорные и кислородные отбеливатели для белья. Для приготовления дезинфицирующего раствора необходимо следовать указаниям по приготовлению раствора для дезинфекции на этикетке отбеливателя либо использовать следующий способ: взять 1 часть отбеливателя (грамм, миллилитр) на 10 частей теплой воды или одну столовую ложку отбеливателя на стакан теплой воды, раствор тщательно перемешать. Работать необходимо в перчатках, не допускать попадания раствора в глаза;

6) продезинфицированные поверхности через 5-10 минут нужно протереть ветошью, смоченной чистой водой;

7) все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При проведении дезинфекции способом орошения следует использовать средства индивидуальной защиты -респиратор, защитные очки или противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

7. Проветривание и обеззараживание воздуха:

1) рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

2) в помещениях, где могут одновременно находиться несколько работников (холлы, служебные залы, столовые и другие), необходимо принять меры по обеспечению помещений оборудованием для обеззараживания воздуха;

3) воздух в присутствии работников рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с действующими методическими документами;

4) воздух в отсутствие работников рекомендуется обрабатывать с использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.





Организация питания работников

8. При организации помещений для принятия пищи необходимо установить строгий график, исключающий пересечение разных подразделений, с возможностью рассадки работников таким образом, чтобы между сидящими было не менее 1,5 м.

9. При наличии столовой для питания работников:

1) рекомендуется использование посуды однократного применения с последующим ее сбором в одноразовые, плотно закрываемые пластиковые пакеты, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;

2) при использовании посуды многократного применения - ее обработку желательно проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 градусов Цельсия в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по их применению;

3) при выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюдения технологии обработки посуды ручным способом с применением дезинфицирующих средств, отсутствии одноразовой столовой посуды и приборов работа столовой не осуществляется;

4) количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности организации. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.

10. При отсутствии столовой:

1) необходимо запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате - комнате приема пищи;

2) при отсутствии комнаты приема пищи предусмотреть выделение помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.





Алгоритм действий в случае выявления работника с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV)

11. При выявлении работника с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

12. В случае необходимости обеспечить проведение заключительной дезинфекции помещений.

13. При подтверждении у работника заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) работодателю необходимо сформировать сведения о контактах работника в связи с исполнением им трудовых функций за последние 14 дней с отдельным указанием близких контактных с заболевшим (работающие в одном кабинете (цехе), питающиеся вместе, находящихся в одном кабинете (цехе) более 30 минут) и отдаленных контактных с заболевшим (контакт менее 15 минут на расстоянии менее 1,5 метра или пребывание менее 30 минут в закрытом помещении).

14. При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций.





Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности

15. Рекомендуется по возможности исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

16. Рекомендуется по возможности принять меры по организации транспортировки работников до места работы и обратно домой с целью минимизации пользования общественным транспортом.

17. Обеспечить организацию границ выделенной зоны на территории организации (индивидуального предпринимателя), функционирующей для выгрузки и погрузки товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя).





Приложение № 3 к комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

2. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 15 июля 2020 года № 87, от 15 июля 2020 года № 89, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 17 сентября 2020 года № 126, от 8 октября 2020 года № 131, от 23 октября 2020 года № 140, от 30 октября 2020 года № 144, от 6 ноября 2020 года № 148, от 16 декабря 2020 года № 165, от 25 декабря 2020 года № 170):

1) преамбулу после цифр "№ 7589" дополнить словами ", от 15 февраля 2021 года № 958";

2) пункт 1 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:

"17) образовательных организаций независимо от организационноправовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, включая организации отдыха детей и их оздоровления, с учетом особенностей, установленных настоящим подпунктом, и требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16, методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0192-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 года, методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0184-20 "Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 года, санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28.

Образовательным организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, с численностью обучающихся свыше 500 человек:

1) осуществлять для обучающихся 1-11 классов до окончания периода действия режима повышенной готовности реализацию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий один раз в неделю, с проведением в указанный день дезинфекционных мероприятий;

2) обеспечить для обучающихся 1-11 классов по письменному заявлению родителей (законных представителей) осуществление реализации образовательных программ только с использованием дистанционных образовательных технологий или с выборочным посещением отдельных предметов.";

3) в пункте 11:

а) в абзаце первом слова "с общей численностью не более 50 человек" исключить;

б) в подпункте 6 слова "с общей численностью более 20 человек" исключить".







