Захарова назвала цензурой блокировку в США арабской версии RT

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку на YouTube арабской версии RT очередным актом цензуры и "изнасилованием свободы слова".

По ее словам, аудитория информационного ресурса в 5,5 миллиона подписчиков без объяснения причин оказалась отключена от материалов канала.

"Учитывая, что RT регулярно подвергается беспрецедентному давлению в западных странах, где такими нечистоплотными методами пытаются конкурировать с популярным телеканалом, предполагаю, что речь идет об очередном акте цензуры со стороны американских платформ", - написала Захарова в Facebook.

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube заблокировал аккаунт RT на арабском.

В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.