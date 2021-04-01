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1 апреля 2021 г.

Указ губернатора Архангельской области от 30 марта 2021 года № 39-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Архангельской области А.В.Цыбульский


Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 30 марта 2021 г. № 39-у


Изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

1. В абзаце первом подпункта 41, подпунктах 7 и 8 пункта 5 слова "30 марта" заменить словами "30 апреля".

2. В подпункте 16 пункта 14 слова "на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 24 декабря 2019 года № 777-пп" заменить словами "на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 декабря 2020 года № 911-пп".

3. В пункте 18:

1) подпункт 2 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"несовершеннолетних, проживающих на территории Архангельской области, в целях отдыха и оздоровления таких детей в летний каникулярный период в организациях отдыха детей и их оздоровления стационарного типа с круглосуточным пребыванием, расположенных на территории Архангельской области.";

2) в подпункте 12 слова "втором и третьем" заменить словами "втором -четвертом";

3) в подпункте 121 слова "втором и третьем" заменить словами "втором -четвертом".

4. В абзаце третьем пункта 181 слова "втором и третьем" заменить словами "втором - четвертом".

5. В подпункте 3 пункта 20 слова "втором и третьем" заменить словами "втором - четвертом".

6. Подпункт 5 пункта 24 исключить.

7. В подпункте 12 пункта 39 слова "втором и третьем" заменить словами "втором - четвертом".



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