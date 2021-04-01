Цена нефти Brent приблизилась к 65 долларам после решения ОПЕК+

Цена нефти эталонной марки Brent выросла более чем на 2% почти до 65 долларов за баррель после решения ОПЕК+ увеличить добычу на 1,15 млн баррелей в сутки. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Первоначально нефтяные котировки отреагировали на новость снижением, но потом перешли к росту, восприняв ее, как признак восстановления рынка. По словам вице-премьера Александра Новака, настроение у участников сделки значительно лучше, чем на предыдущих встречах альянса, чему способствует рекордно высокий уровень исполнения условий сделки в феврале - 113%. Россия рассчитывает на то, что летом этого года будет сильный рост потребления топлива и нефтяной рынок окончательно восстановится, сказал Новак.

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу в мае и июне на 350 тыс. баррелей в сутки ежемесячно и на 441 тыс. баррелей в сутки в июле. Кроме этого Саудовская Аравия в течение 3 месяцев увеличит добычу на 1 млн баррелей в сутки, которые она сокращала в рамках дополнительных добровольно взятых на себя обязательств с февраля этого года.