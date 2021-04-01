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01.04.2021 15:38
Рубрика: Digital

Discord добавил в приложение аналог "комнат" из Clubhouse

Текст: Иван Черноусов
Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Сервис Discord запустил аналог "комнат Clubhouse" в своем приложении. Как сообщается в блоге компании, Stage Channels (Каналы для дискуссий) будут организованы таким образом, чтобы модераторы дискуссии смогли понять, кто ждет своей очереди для выступления.

Фото: Reuters
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"Каналы для дискуссий" - это новая функция сервиса, которая позволит вам поделиться интересными идеями с избранными людьми. Теперь легче понять, кто именно сейчас говорит, а кто только ждет своей очереди", - написано в блоге компании.

На любом этапе дискуссии модераторы могут управлять теми, кто желает высказаться, включать или выключать звук у того или иного пользователя. Как и в Clubhouse, можно "поднять руку" для того, чтобы модератор увидел, что пользователь хочет высказаться.

Discord сообщает, что "Каналы для дискуссий" доступны на всех популярных платформах - в веб-версии, Windows, MacOS, iOS, Linux и Android.

Ранее аналогичную функцию продемонстрировали и в Twitter - основатель компании Джек Дороси принял участие в тестировании новой функции Spaces (пространство). Она обладает точно такой же функциональностью, как комнаты в Clubhouse и "Каналы для дискуссий" в Discord.

Похожий сервис ранее запустил и Telegram. С 19 марта пользователи мессенджера могут создавать собственные каналы, а количество слушателей там, в отличие от Clubhouse, где стоит лимит на 5000 человек, не ограничено. Также Telegram позволяет администраторам обсуждения сохранят запись для тех, кто не смог послушать дискуссию в прямом эфире.

Фото: istock
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"Когда в мире появляется сервис, который начинает пользоваться дикой популярностью, администрация сайтов, чтоб сохранить свою аудиторию, запускает аналогичный сервис. Если это публичная компания, то такой шаг очень хорошо воспринимают инвесторы", - объясняет нововведения Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

По его мнению, повсеместное внедрение "аналогов Clubhouse" в других социальных сетях связано с тем, что известные на рынке соцсетей платформы не хотят, чтобы аудитория ушла к конкуренту. "Можно вспомнить, как "Истории" запустил впервые Snapchat. Потом их к себе взял Instagram, ВКонтакте, YouTube, Facebook. ICQ также запустили у себя такой формат", - резюмирует Зыков.

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