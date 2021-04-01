Для изучения ЧП в Суэцком канале изъят черный ящик контейнеровоза Ever Given

Комиссия по расследованию недавнего ЧП в Суэцком канале, где застрял на мели контейнеровоз Ever Given и почти на неделю перегородил судоходство на одном из важнейших торговых морских маршрутов, конфисковала черный ящик. Там содержатся записи переговоров экипажа, приказов капитана и других сигналов, которые могут пролить свет на то, что же все-таки случилось. Об сообщает ТАСС со ссылкой на издание Ad-Dustour.

Как заявил советник управления канала и по совместительству глава следственной комиссии Сейид Шейша, у контейнеровоза была запрошена вся информация с самого начала происшествия, а также данные обо всех прошлых авариях судна и в целом о его техническом состоянии.

Египетская сторона настаивает, что ответственность за инцидент лежит на капитане, а не на администрации Суэца. В случае отказа сотрудничества со следствием Шейша пригрозил экипажу задержкой судна и административным делопроизводством, которое может затянуться на два года. Ну, а если капитан все добровольно расскажет комиссии, разбирательство займёт не больше четырёх дней.