Два региона Австрии вслед за Веной продлят локдаун из-за COVID-19

Австрийские земли Нижняя Австрия и Бургенланд будут соблюдать пасхальный локдаун и после праздничных выходных, заявил глава Бургенланда Ганс-Петер Доскоциль.

Ограничения сохранятся до 11 апреля. Договоренности об этом уже достигнуты между главами двух регионов Австрии, пишет РИА Новости. Напомним, в минувший понедельник в Вене объявили о продлении карантина - в отделениях интенсивной терапии местных больниц ситуация близка к критической. Рост заболевших коронавирусом пока не позволяет ослаблять санитарные ограничения.

В середине марта глава министерства здравоохранения страны Рудольф Аншобер заявил, что в Австрии началась третья волна пандемии коронавируса. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости, коронавирус в стране подтвержден уже у 546 тысяч 229 человек. Отметим, что с 17 марта 2020 года в Австрии трижды вводили общенациональный жесткий локдаун, поэтому для Вены, Нижней Австрии и Бургенланда это уже четвертый строгий карантин.