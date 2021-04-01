Единый налоговый платеж распространят на юрлиц и ИП

Согласно подготовленному Минфином законопроекту, бизнес с 2022 года сможет уплачивать налоги, авансовые платежи, торговый сбор и страховые взносы единым платежом без уточнения его вида, срока уплаты, принадлежности к конкретному бюджету.

Налоговая служба автоматически произведет зачет средств в "авансовом кошельке" при наступлении срока уплаты налога, сбора или взносов. При наличии недоимок, пени, штрафов и процентов зачет начнется с них. Остаток единого налогового платежа можно вернуть в течение месяца со дня подачи заявления о возврате.

"Принятие таких изменений создаст для плательщиков более комфортные условия, сократит время оформления расчетных документов, а также позволит своевременно исполнять свои обязательства перед бюджетом", - сообщил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов.

По такой же схеме с 2019 года физлица могут уплачивать имущественные налоги, с 2020 года - и НДФЛ, не удержанный налоговым агентом. Платеж можно внести, не дожидаясь уведомления о начисленном налоге, в любое время, в течение года он отражается в системе Федеральной налоговой службы (ФНС) как аванс, а 1 декабря засчитывается в счет уплаты имущественного налога. Такой порядок снимает риск ошибок при совершении платежа, его популярность постепенно растет (за неполные 10 месяцев 2020 года свыше 110 тысяч граждан пополнили "авансовые кошельки" на 2,7 млрд рублей, что более чем в пять раз больше, чем за весь 2019 год).

Режим единого налогового платежа подходит бизнесу любого уровня, но компании умеют считать и налоги, и стоимость денег во времени, поэтому у них нет заинтересованности в авансировании бюджета даже при наличии свободных денежных средств, считает руководитель аналитической службы "Пепеляев Групп" Вадим Зарипов. Повысить привлекательность такого платежа может выплата процентов на текущий остаток, чтобы это "предложение" могло конкурировать с депозитами в банках, полагает он.

"Сейчас имущественные налоги рассчитывают налоговые органы. Когда такая "услуга" появится в отношении упрощенной системы налогообложения с оборота, как это предполагается законопроектом, находящимся в Госдуме, некоторым "упрощенцам" с небольшими доходами будет удобно полностью отказаться от услуг бухгалтера для расчета налогов и перейти на такой "автоплатеж", - отмечает Зарипов.

Единый налоговый платеж подойдет в первую очередь индивидуальным предпринимателям и небольшим организациям, полагает партнер и руководитель группы по разрешению налоговых споров Deloitte Антон Зыков. "Для малого бизнеса любое снижение административной нагрузки, в том числе на уплату налогов, важный и нужный шаг со стороны государства, - говорит он. - Крупные организации, компании с большим числом филиалов, плательщики большого числа разных налогов имеют больше ресурсов для эффективного управления своей налоговой функцией. Для них большее значение может иметь гибкость в уплате налогов, а не количество платежных поручений, которые необходимо оформить".

Налогоплательщикам нужно обратить внимание на порядок использования единого налогового платежа - наиболее старая недоимка погашается в первую очередь, обращает внимание Зыков. Перед перечислением платежа нужно убедиться в отсутствии старых долгов перед бюджетом. Иногда встречаются долги прошлых лет, которые налоговые органы взыскать уже не вправе, но которые все еще числятся за налогоплательщиками. Стоит добиться списания таких долгов прежде, чем переходить на использование единого платежа, советует Зыков.