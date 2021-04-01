Кабмин сделает доступным для бизнеса единый налоговый платеж

Правительство упрощает порядок уплаты налогов, сборов и страховых взносов для бизнеса. Предприниматели смогут делать это в порядке, которым граждане пользуются уже больше двух лет.

"Теперь организациям и индивидуальным предпринимателям станет доступен единый налоговый платеж. Когда одним поручением можно оплатить не только налоги или недоимки по ним, но и совершить авансовые платежи, погасить задолженности по пеням и штрафам, то есть выполнить все обязательства одновременно", - пояснил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина смысл предлагаемых изменений в Налоговый кодекс. Федеральная налоговая служба сама проведет необходимые зачисления.