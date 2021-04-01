ФАС опровергла сообщения о возможном дефиците сахара

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара, заявили в ведомстве.

Такой вывод служба сделала по результатам постоянного мониторинга за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на подсолнечное масло и сахарный песок.

"Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют", - подчеркнули в ФАС.

Ранее о такой проблеме сообщили "Известия" со ссылкой на источники. По версии издания, сахарозаводы приостановили поставки сахара в ожидании субсидий от государства в размере 5 рублей на кг продукции. Они должны начаться уже с 1 апреля.

Минсельхоз также считает, что риск дефицита сахара исключен. Все производители, подписавшие соглашения, их выполняют.

Соглашения по заморозке цен на сахар продлены до 1 июня. По ним сахар в магазинах не может стоить дороже 46 рублей за кг.