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01.04.2021 09:35
Рубрика: Экономика

ФАС опровергла сообщения о возможном дефиците сахара

Текст: Татьяна Карабут
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара, заявили в ведомстве.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Такой вывод служба сделала по результатам постоянного мониторинга за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на подсолнечное масло и сахарный песок.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Соглашения по заморозке цен на сахар и масло продлят автоматически

"Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют", - подчеркнули в ФАС.

Ранее о такой проблеме сообщили "Известия" со ссылкой на источники. По версии издания, сахарозаводы приостановили поставки сахара в ожидании субсидий от государства в размере 5 рублей на кг продукции. Они должны начаться уже с 1 апреля.

Минсельхоз также считает, что риск дефицита сахара исключен. Все производители, подписавшие соглашения, их выполняют.

Соглашения по заморозке цен на сахар продлены до 1 июня. По ним сахар в магазинах не может стоить дороже 46 рублей за кг.

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