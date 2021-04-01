Постановление правительства Республики Хакасия от 1 апреля 2021 года № 151 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

Внести в текст постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007; 24.04.2020, № 1900202004240001; 30.04.2020, № 1900202004300001; 11.05.2020, № 1900202005110001; 14.05.2020, № 1900202005140001; 25.05.2020, № 1900202005250005; 29.05.2020, № 1900202005290007; 05.06.2020, № 1900202006050003; 11.06.2020, № 1900202006110002; 30.06.2020, № 1900202006300002; 10.07.2020, № 1900202007100003; 24.07.2020, № 1900202007240002; 30.07.2020, № 1900202007300001; 07.08.2020, № 1900202008070004; 13.08.2020, № 1900202008130003; 21.08.2020, № 1900202008210001; 28.08.2020, № 1900202008280007; 04.09.2020, № 1900202009040007; 02.10.2020, № 1900202010020002; 19.10.2020, № 1900202010190004; 30.10.2020, № 1900202010300007; 03.11.2020, № 1900202011030003; 06.11.2020, № 1900202011060001; 10.11.2020, № 1900202011100001; 12.11.2020, № 1900202011120007; 24.11.2020, № 1900202011240002; 26.11.2020, № 1900202011260005; 27.11.2020, № 1900202011270004; 08.12.2020, № 1900202012080002; 29.12.2020, № 1900202012290002; 05.02.2021, № 1900202102050003; 19.02.2021, № 1900202102190001; 04.03.2021, № 1900202103040015; 10.03.2021, № 1900202103100002; 18.03.2021, № 1900202103180008; 19.03.2021, № 1900202103190001; 31.03.2021; № 1900202103310001) изменение, изложив его в следующей редакции:

"1. Ввести в границах территории Республики Хакасия режим повышенной готовности функционирования органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Хакасия единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее соответственно - режим повышенной готовности, территориальная подсистема) с 13 марта 2020 года по 02 мая 2021 года.

2. Органам управления и силам территориальной подсистемы в период введения режима повышенной готовности организовать реализацию следующих мероприятий:

1) усилить контроль за складывающейся обстановкой на территории Республики Хакасия, вести мониторинг опасных природных явлений, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценку их социально-экономических последствий;

2) приводить при необходимости силы и средства территориальной подсистемы в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формировать оперативные группы и организовывать выдвижение их в предполагаемые районы действий;

3) принимать оперативные меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.

3. Установить на территории Республики Хакасия ограничения в виде:

1) временного приостановления проведения на территории Республики Хакасия досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением: организации официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, в закрытых помещениях - с привлечением зрителей при условии соблюдения между ними дистанции не менее 1,5 метра, наполняемости зрительских мест не более 30% и проведения дезинфекционной обработки поверхностей через каждые два часа, на открытом воздухе - с привлечением зрителей и соблюдением между ними дистанции не менее 1,5 метра; организации мероприятий, проводимых на базе библиотек и музеев, деятельности учреждений культуры и искусства (при условии наполняемости залов не более 75%); мероприятий, одобренных рабочей группой (оперативным штабом) при Правительстве Республики Хакасия по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) временного приостановления с 28 марта 2020 года по 02 мая 2021 года деятельности санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, детских санаторно-курортных организаций (санаториев), за исключением деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения Детский санаторий "Озеро Шира" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Общества с ограниченной ответственностью "Социальные объекты Абаканского рудоуправления "Саянская благодать", Общества с ограниченной ответственностью "Санаторий-профилакторий "Металлург";

3) запрета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказывающим услуги общественного питания:

проводить массовые мероприятия (мероприятия для молодежи, корпоративные мероприятия, свадьбы, юбилеи, поминальные обеды и любые другие) с участием более 10 человек;

оказывать услуги общественного питания с превышением количества посетителей, находящихся в зале, более 50% от числа заявленных в паспорте готовности объекта;

4) запрета в городах Абакан, Черногорск и Саяногорск работы кинотеатров, фитнес-центров при загрузке (наполняемости) залов более 50%.

4. Обязать:

1) лиц, проживающих или временно находящихся на территории Республики Хакасия (далее - граждане), в возрасте старше 65 лет в периоды с 15 июня по 28 июня 2020 года, с 29 июня по 12 июля 2020 года, с 13 июля по 26 июля 2020 года, с 27 июля по 09 августа 2020 года, с 10 августа по 23 августа 2020 года, с 24 августа по 06 сентября 2020 года, с 07 сентября по 20 сентября 2020 года, с 21 сентября по 04 октября 2020 года, с 05 октября по 18 октября 2020 года, с 19 октября по 01 ноября 2020 года, с 02 ноября по 15 ноября 2020 года, с 16 ноября по 29 ноября 2020 года, с 30 ноября по 13 декабря 2020 года, с 14 декабря по 27 декабря 2020 года, с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, с 11 января по 24 января 2021 года, с 25 января по 07 февраля 2021 года, с 08 февраля по 21 февраля 2021 года, с 22 февраля по 07 марта 2021 года, с 08 марта по 21 марта 2021 года, с 22 марта по 04 апреля 2021 года, с 05 апреля по 18 апреля 2021 года, с 19 апреля по 02 мая 2021 года не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью, а также прямой угрозы жизни или здоровью;

занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе (в том числе на открытых уличных плоскостных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах, иных открытых спортивных сооружениях) при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров;

индивидуальных прогулок на улице (не более одного человека) при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок;

прогулок родителей (иных законных представителей) со своими несовершеннолетними детьми на расстоянии, не превышающем 300 метров от места проживания (пребывания) с учетом социального дистанцирования от прохожих не менее 1,5 метра;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Хакасия (в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе с передвижением по территории Республики Хакасия на личном транспорте, а также с оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

следования лиц к месту нахождения своих жилого дома, квартиры, гаража, принадлежащим им садовому (огородному) земельному участку;

следования к месту проживания (пребывания) одиноко проживающих близких родственников и лиц, находящихся на социальном обслуживании, с целью осуществления присмотра и ухода за ними, доставки им продуктов питания и товаров первой необходимости;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 300 метров от места проживания (пребывания), с учетом социального дистанцирования не менее 1,5 метра;

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Рекомендовать гражданам, имеющим хронические заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению, соблюдать ограничение, предусмотренное настоящим подпунктом для граждан в возрасте старше 65 лет.

Граждане в возрасте старше 65 лет при оставлении мест проживания (пребывания) в случаях, не запрещенных настоящим подпунктом, должны иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность;

правоустанавливающие или правоподтверждающие документы (при следовании лиц к месту нахождения своих жилого дома, квартиры, гаража, принадлежащим им садовому (огородному) земельному участку);

справку, выданную работодателем, о работе в организации, деятельность которой не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (при следовании к месту работы).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

случаи оказания медицинской помощи;

деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также подведомственных им организаций;

деятельность органов и учреждений по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

деятельность иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья, иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение всех видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) граждан:

носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах;

соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Гражданам при нахождении в местах, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки);

3) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) масочного режима, социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях и сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

4) работодателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Хакасия:

организовать контроль температуры тела работников при входе в организацию (предприятие) и в течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

организовать проведение качественной уборки помещений и транспорта с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

обеспечить применение в рабочих помещениях бактерицидных установок закрытого типа, функционирующих в присутствии людей, с целью обеззараживания воздуха (по возможности);

обеспечить наличие запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки) и их обязательное использование;

ограничить привлечение к работе граждан, прибывших из иностранных государств, и граждан, проживающих совместно с лицами, подвергнутыми изоляции, посредством перевода их на дистанционный формат исполнения трудовой функции, предоставления оплачиваемого отпуска либо содействия в оформлении листков нетрудоспособности (данная обязанность на основании распорядительного акта организации может не применяться к руководителям, сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения);

воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;

не проводить очные собрания, совещания с участием более 10 человек (кроме случаев проведения указанных мероприятий органами публичной власти);

обеспечить перевод на дистанционный формат работы всех работников из числа граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным и необходимым для обеспечения нормального функционирования организаций, предприятий;

обеспечить в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, перевод на дистанционный формат работы беременных женщин по их инициативе, если предусмотренная заключенным с ними трудовым договором трудовая функция может выполняться вне места нахождения работодателя;

осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышение температуры тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия незамедлительно представить информацию обо всех контактах работника, заболевшего новой коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия о заболевании работника новой коронавирусной инфекцией обеспечить проведение дезинфекции помещений, в которых находился заболевший работник;

принять исчерпывающие меры по разобщению работников при их нахождении на рабочем месте во времени и в пространстве, соблюдению ими социального дистанцирования, обеспечению использования работниками средств индивидуальной защиты;

реализовать комплекс иных мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), определенных постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике Хакасия от 14.04.2020 № 07 "О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Хакасия" (в той мере, в какой они не противоречат настоящему постановлению);

5) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей (в том числе в торговых объектах, в местах проведения зрелищных, спортивных мероприятий), перевозку авиационным, железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты с обязательным их применением при осуществлении своей деятельности;

6) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, ежедневно проводить влажную уборку, а также мероприятия по обработке контактных поверхностей мест общего пользования многоквартирных домов с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

Под контактными поверхностями понимаются: дверные ручки, выключатели, поручни, перила, почтовые ящики, кнопки вызова лифта по этажам, зеркала и кнопки кабины лифта, кнопка домофона, дверцы и ручки загрузочного клапана мусоропровода (при наличии);

7) организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли и оказания услуг населению, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением:

не допускать на свою территорию и не обслуживать граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски (медицинские, гигиенические), респираторы);

при осуществлении своей деятельности соблюдать методические рекомендации и санитарно-эпидемиологические требования, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

5. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления и организаций обеспечить готовность органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и реализовать комплекс мер, предусмотренных подпунктом "б" пункта 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794.

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Хакасия (Мулл А.А.):

1) организовать в круглосуточном режиме сбор оперативных данных о складывающейся обстановке на территории Республики Хакасия;

2) обеспечить координацию действий органов управления и сил территориальной подсистемы, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Республики Хакасия.

7. Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Ананьевский О.В.):

1) организовать ежедневное медицинское наблюдение за лицами, находящимися в условиях изоляции (в обсерваторе, в условиях самоизоляции на дому), а также выдачу таким лицам листков нетрудоспособности без посещения ими медицинской организации в пределах 14 календарных дней с момента их возвращения с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания первой медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет;

3) обеспечить отдельный прием через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций, внебольничной пневмонии, корректировку схем перепрофилирования медицинских организаций, маршрутизацию больных с признаками внебольничной пневмонии;

4) обеспечить готовность места для организации непрерывного медицинского наблюдения с соответствующим материально-техническим обеспечением и медицинским обслуживанием в соответствии с требованиями постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 № 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-№CoV", от 30.03.2020 № 09 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" (далее - обсерватор) в целях обеспечения изоляции лиц, прибывших на территорию Республики Хакасия из территорий, неблагополучных по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в случае невозможности организации самоизоляции таких лиц по месту проживания;

5) обеспечить исполнение мероприятий, возлагаемых на исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

6) выдавать листки нетрудоспособности лицам, находившимся в контакте с больным с подтвержденным лабораторно случаем COVID-19, а также нуждающимся в оформлении листка нетрудоспособности лицам из числа лиц, указанных в абзаце шестом подпункта 4 пункта 4 настоящего постановления;

7) разработать нормативный правовой акт о порядке проведения (логистике) лабораторных исследований на COVID-19, в первую очередь для лиц, прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и контактирующих с ними лиц, а также для лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-19;

8) определить перечень лабораторий медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III-IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя;

9) организовать проведение лабораторного обследования на COVID-19 всем лицам, вернувшимся в течение двух недель из зарубежных стран, а также всем лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний, иным лицам с признаками инфекционных и респираторных заболеваний, а также лицам, обязательность лабораторного обследования на COVID-19 которых установлена постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции;

10) организовать проведение лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-19, в установленном порядке;

11) обеспечить незамедлительную госпитализацию лиц в инфекционные стационары в случае подтверждения у них диагноза о наличии новой коронавирусной инфекции, а также лиц, находящихся в условиях изоляции при появлении у них любых симптомов инфекционного заболевания с забором биологического материала для лабораторного обследования и проведением лабораторного обследования контактных с ними лиц;

12) обеспечить централизованный персонифицированный учет лиц, находящихся в условиях изоляции;

13) информировать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия:

ежедневно о соблюдении карантина в медицинских организациях, обсерваторе и изолированных помещениях, используемых в целях самоизоляции в домашних условиях;

о случаях положительных результатов лабораторного обследования на COVID-19 незамедлительно;

о случаях нарушения гражданами режима изоляции, в том числе в результате организации совместного контроля за соблюдением режима изоляции с Министерством внутренних дел по Республике Хакасия, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия;

14) при необходимости осуществить закупки необходимых для предупреждения распространения и лечения от новой коронавирусной инфекции лекарственных препаратов, медицинских изделий и средств индивидуальной защиты (масок), организовать распределение последних исходя из необходимости первоочередного обеспечения ими медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими новой коронавирусной инфекцией (имеющими признаки такого заболевания);

15) изучить возможность использования и переоборудования подведомственных лечебно-реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций в целях изоляции и оказания медицинской помощи лицам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией;

16) обеспечить соблюдение патологоанатомическими отделениями медицинских организаций рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по порядку захоронения умерших с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией (Методические рекомендации МР 3.1.0170-20, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.03.2020).

8. Главам городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия совместно с Министерством образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина Л.Н.), частными образовательными организациями:

1) обеспечить выявление лиц с повышенной температурой тела среди воспитанников, обучающихся и персонала образовательных организаций различных видов при входном контроле температуры тела бесконтактными термометрами и в течение дня;

2) организовать обеззараживание воздушной среды в помещениях образовательных организаций с использованием бактерицидных облучателей рециркуляторного типа, проведение уборки помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

9. Министерству труда и социальной защиты Республики Хакасия (Ахметова И.В.):

1) обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в обсерваторе;

2) организовать выявление лиц, находящихся в условиях изоляции и нуждающихся в социальном обслуживании и предоставлении мер социальной поддержки;

3) обеспечить оказание адресной социальной поддержки лиц, находящихся на карантине или самоизоляции в домашних условиях, в первую очередь лиц пожилого возраста и малообеспеченных категорий граждан с привлечением при необходимости общественных организаций при условии соблюдения карантина;

4) совместно с Министерством здравоохранения Республики Хакасия и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия, Региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия изучить возможность использования и переоборудования подведомственных лечебно-реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций в целях изоляции и оказания медицинской помощи лицам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.

10. Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия (Старков Н.И.):

1) организовать через средства массовой информации информирование населения о складывающейся обстановке на территории Республики Хакасия, связанной с неблагоприятными метеорологическими явлениями, принимаемых мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, действиях населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, необходимости страхования имущества;

2) совместно с Аппаратом Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия и Правительства Республики Хакасия организовать массовую информационную кампанию для населения Республики Хакасия о введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), о введенных настоящим постановлением ограничениях и установленных настоящим постановлением обязанностях лиц, прибывающих в Республику Хакасия из иностранных государств, иных территорий Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, руководителей организаций в отношении соблюдения противоэпидемического режима, а также об ответственности за несоблюдение указанных обязанностей, установленной Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации с учетом изменений, внесенных федеральными законами от 01.04.2020 № 99-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", от 01.04.2020 № 100-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", и возможности госпитализации гражданина в медицинскую организацию непсихиатрического профиля, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке по решению суда в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 274 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации;

3) совместно с Министерством здравоохранения Республики Хакасия и Главным Управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Хакасия (по согласованию) организовать работу по систематическому информированию (через средства массовой информации, оповещение посредством мобильной и иных средств связи, распространение бюллетеней, листовок, и другими способами) граждан старше 60 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, о возможных рисках заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также доведению информации о необходимости ограничения посещений мест массового скопления людей, вызова врача на дом при появлении симптомов простудных заболеваний или ухудшения состояния, связанного с имеющимися болезнями;

4) совместно с Министерством здравоохранения Республики Хакасия, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия (по согласованию) и Главным Управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Хакасия (по согласованию) организовать на постоянной основе широкую информационную кампанию, направленную на доведение до населения достоверной информации о текущей ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Республики Хакасия, предпринимаемых мерах по противодействию ее распространения, а также о готовности государственной системы здравоохранения в Республике Хакасия к оказанию помощи населению, включая информацию о наличии лекарственных средств и медицинских изделий в достаточном количестве.

11. Органам государственной власти Республики Хакасия и органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия своими правовыми актами определить численность государственных или муниципальных служащих соответственно, обеспечивающих функционирование этих органов в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Хакасия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

12. Органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия:

представить в Министерство здравоохранения Республики Хакасия и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия информацию о специализированных службах по вопросам похоронного дела, созданных органами местного самоуправления в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле";

организовать соблюдение специализированными службами по вопросам похоронного дела рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по порядку захоронения умерших с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией (Методические рекомендации МР 3.1.0170-20, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.03.2020).

13. Исполнительным органам государственной власти Республики Хакасия, государственным учреждениям Республики Хакасия своими правовыми актами определить государственных служащих, иных работников исполнительного органа государственной власти Республики Хакасия, работников государственного учреждения Республики Хакасия, которые могут осуществлять дистанционную профессиональную служебную деятельность без ущерба для эффективного функционирования исполнительного органа государственной власти Республики Хакасия, государственного учреждения Республики Хакасия, а также при необходимости порядок передачи таким служащим и работникам на условиях материальной ответственности материально-технических средств, необходимых для осуществления дистанционной профессиональной служебной деятельности, а также порядок организации осуществления профессиональной служебной деятельности в дистанционной форме.

14. Государственному комитету цифрового развития и связи Республики Хакасия (Кузьмина Е.Н.) оказать содействие исполнительным органам государственной власти Республики Хакасия, государственным учреждениям Республики Хакасия в проведении работ по технической защите информации и обеспечить контроль состояния защиты информации, обрабатываемой в информационных системах Республики Хакасия, в информационно-телекоммуникационной сети Правительства Республики Хакасия, на автоматизированных рабочих местах в связи с реализацией правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, государственных учреждений Республики Хакасия, предусмотренных пунктом 13 настоящего постановления.

15. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия (совместно с главами поселений) принять на период введения режима повышенной готовности дополнительные меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций на подведомственных территориях, в том числе:

1) уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципальных образований;

2) организовать информирование населения через средства массовой информации о складывающейся обстановке на территории муниципальных образований;

3) уточнить порядок оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях с использованием всех возможных средств оповещения (звуковая и световая сигнализации, громкоговорители, посыльные, рельсы, передвижные средства оповещения, средства массовой информации, подворовый обход) и обеспечить эффективное его применение;

4) принимать оперативные меры по реагированию органов управления и сил муниципальных звеньев территориальной подсистемы при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципальных образований;

5) при необходимости оказывать содействие в проведении на территории муниципального образования Республики Хакасия информационной кампании, предусмотренной пунктом 10 настоящего постановления;

6) обеспечить работу оперативных штабов (рабочих групп) при администрациях муниципальных образований для координации действий и исполнения распорядительных актов по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции;

7) временно приостановить посещение гражданами муниципальных кладбищ, за исключением случаев обращения за оказанием услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении);

8) при ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки и с учетом особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальном образовании организовать осуществление муниципальными общеобразовательными организациями образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации.

16. Рекомендовать:

1) работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Хакасия:

проводить еженедельное тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении не менее 20% работников;

ограничить привлечение к работе в очной форме лиц, достигших пенсионного возраста, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (отцов, самостоятельно воспитывающих детей в возрасте до 14 лет), а также лиц с ограниченными физическими возможностями или имеющих хронические заболевания;

рассмотреть возможность организации:

исполнения трудовых обязанностей в режиме удаленного доступа к информационным ресурсам работодателя работниками, находящимися в условиях самоизоляции;

своими силами транспортного обслуживания своих работников с целью доставки их к месту работы и обратно;

выхода работниками на рабочие места в разное время;

уменьшения числа работников, одновременно находящихся в помещениях;

перевода на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников учреждений и предприятий республики;

2) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом, увеличить количество транспортных средств, находящихся на маршруте, в часы пиковой нагрузки;

3) образовательным организациям высшего образования, осуществляющим деятельность на территории Республики Хакасия, при реализации образовательных программ применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

17. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания и торговли, обеспечить выполнение мероприятий усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря.

18. Установить для лиц, прибывших в Республику Хакасия пассажирским транспортом общего пользования, следовавшим с территории иностранного государства, следующие ограничения:

1) незамедлительно с момента прибытия в Республику Хакасия сообщать по горячей линии Министерства здравоохранения Республики Хакасия (+7(3902)305-811) следующую информацию: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте регистрации и адрес места фактического проживания, номер телефона, наименование иностранного государства (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) и период пребывания в иностранном государстве (субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании), а также информацию о возможности организации самоизоляции в домашних условиях по месту фактического проживания;

2) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании на территории иностранного государства (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) с вызовом врача на дом (без личного посещения медицинской организации), в том числе для оформления листка временной нетрудоспособности.

19. Рекомендовать:

1) гражданам воздержаться от посещения объектов религиозного назначения, культовых зданий и сооружений;

2) религиозным организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Хакасия, принять меры по ограничению посещения гражданами объектов религиозного назначения, культовых зданий и сооружений.

20. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия (Романова Т.Г.) ежедневно представлять исполняющему обязанности заместителя Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия Пономаревой О.И. и в Министерство здравоохранения Республики Хакасия информацию о количестве лиц, находящихся под медицинским наблюдением и/или лечением в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

21. Рекомендовать Медико-психолого-социальному институту федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова" (Краснова Т.Г.) по заявкам медицинских организаций, расположенных на территории Республики Хакасия и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, направлять в данные организации клинических ординаторов, студентов 6 курса и студентов выпускного курса медицинского колледжа по специальности "лечебное дело".

22. Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Ананьевский О.В.) совместно с Министерством внутренних дел по Республике Хакасия, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия организовать контроль за соблюдением гражданами режима изоляции с представлением ежедневной информации Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия.

23. Определить ответственными должностными лицами за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Республики Хакасия исполняющего обязанности заместителя Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия Пономареву Ольгу Игоревну и заместителя Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия Курлаева Юрия Николаевича в соответствии с возложенными полномочиями.".

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов







