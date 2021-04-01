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01.04.2021 08:44
Рубрика: Коммерческий транспорт

Hyundai Santa Cruz: первые изображения пикапа и дата премьеры

Текст: Константин Руссов
Компания Hyundai продемонстрировала своё намерение в сегменте пикапов ещё в 2015 году, презентовав концепт Santa Cruz, который, пусть спустя шесть, всё-таки добрался до конвейера.
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.
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За это время в Сети публиковались многочисленные "шпионские" снимки, но на всех них пикап был в камуфляже. Теперь же, в преддверии официального дебюта, компания распространила официальные тизеры.

Что показывают нам тизеры. Во-первых, родство с Hyundai Tucson: пикап базируется на платформе кроссовера и имеет множество пересечений с его дизайном. Именно поэтому, по словам компании, новинка может претендовать на первооткрывателя класса Sport Adventure Vehicle (SAV) и рассчитывать на тех, кто хочет пикап, но не желает покупать, например, рамный Ranger. Но в Hyundai почему-то забыли, что ещё в начале "нулевых" свой SAV выпустила Honda - это была модель Ridgeline.

Во-вторых, у серийного Hyundai Santa Cruz есть полноценные задние двери, у концепта, напомним, кабина была "полуторной".

Какие двигатели и силовые установки из гаммы Hyundai Tucson отрядили пикапу Santa Cruz, пока неизвестно. Но ждать появления подробностей осталось немного: мировая премьера запланирована на 15 апреля.

Производство Hyundai Santa Cruz организуют на заводе марки в штате Алабама этим летом.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai