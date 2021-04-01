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01.04.2021 07:34
Рубрика: Общество

Как понять, что вы мало пьете воды: Врач назвал шесть симптомов

Текст: Оксана Грибанова

Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский перечислил признаки дефицита жидкости в организме.

Фото: iStock
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Насторожить должны жажда без видимых причин, сухость кожи, редкое мочеиспускание, насыщенный желтый цвет мочи. А также на обезвоживание указывают незначительная эффективность жаропонижающих и плач без слез.

Также доктор дал рекомендации по лечению коронавирусной инфекции в домашних условиях. По его словам, следует больше пить жидкости (воды, чая, различных компотов), теплее одеваться, находясь в квартире. Однако важно, чтобы в помещении было прохладно - примерно 20 градусов. Поэтому рекомендуется периодически проветривать квартиру.

Ранее врачи из Германии объяснили, что стакан воды комнатной температуры утром сразу после пробуждения выводит токсины, расщепление которых происходит ночью. Таким образом разгоняется метаболизм - его скорость увеличивается до 24%. Что, в свою очередь, хорошо сказывается и на внешности.

"500 миллилитров воды натощак значительно стимулируют кровообращение и делают кожу более сияющей", - отметили медики.

Наука Общество Здоровье

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