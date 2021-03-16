Кое-что выдает: Врач объяснил, как понять, что вы заболели COVID-19

Педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский, переболевший коронавирусом, рассказал, как распознал у себя заболевание.

По словам врача, в какой-то момент он ощутил сильную сонливость, буквально "спал целый день". При обычной простуде желания сутками не вставать с кровати не наблюдалось.

"А потом мне привезли из деревни домашней колбасы. А я не люблю, когда колбаса пахнет чесноком. Я жене говорю, какая классная колбаса - не пахнет вообще. А она мне: как это, в доме дышать нечем. Я рванул к холодильнику, достал оттуда банку с горчицей, засунул туда нос - не пахнет. Тогда я понял, что он пришел ко мне", - рассказал доктор.

По словам врача, заболев коронавирусом, сложно этого не понять. Многие люди отмечают, что "ничего подобного с ними раньше не происходило".

"Каждый из нас знает, по какому сценарию протекают ОРЗ. А вот когда это будет ковид, вы поймете, что так не болели никогда", - отметил врач.

Специалист также поделился советами по лечению инфекции в домашних условиях - в том случае, если недуг протекает в легкой форме и не требует госпитализации. Комаровский порекомендовал как можно больше пить жидкости (воды, чая, различных компотов), теплее одеваться, находясь в квартире, но при этом проветривать помещение, поддерживая в нем комфортную прохладную температуру - примерно 20 градусов, отметил врач, основываясь на своем опыте.

Материал об этом опубликован на YouTube.

Ранее специалист предупредил, что при коронавирусе нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики. Их прием возможен в ряде случаев, и только по назначению специалиста.