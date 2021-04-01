Котяков: На новую выплату на детей подано более 40 тысяч заявлений

Более 40 тысяч заявлений на увеличенную выплату на детей от 3 до 7 лет поступило в первый день апреля, сообщил в четверг, 1 апреля, министр труда и социальной защиты Антон Котяков на брифинге в Доме правительства. "Уже поступило более 40 тысяч заявлений, Сейчас мы их обрабатываем", - сказал он.

Министр напомнил, что пособие начисляется семьям с доходом ниже прожиточного минимума, и теперь его размер сможет составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума, установленного в регионе, а не фиксированные 50%, как было ранее. Сумма будет зависеть от финансового положения семьи.

Также при определении нуждаемости семьи будет учитываться ее имущество.

В связи с этим, по словам Котякова, изменена форма заявления на выплату, которое можно подать на портале госуслуг. Оно стало объемней и в нем предусмотрена функция автоматического предзаполнения. Жалобы и вопросы по выплате также можно будет оставить на портале госуслуг, где создается дополнительный канал обратной связи с получателями пособия. В ближайшее время заработает контакт-центр линии 8-800, в котором также можно будет получить консультацию по этому пособию.

"Очень надеюсь, что с учетом той разъяснительной работы, которую мы проводим, выплата станет понятной и простой для наших граждан", - подытожил министр.