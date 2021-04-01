После 1 апреля выплату на детей от 3 до 7 лет могут пересчитать

В ведомстве напомнили, что в ряде случаев пособие может быть увеличено вполовину или даже в два раза и составить 75% или 100% от регионального прожиточного минимума, установленного на ребенка.

При этом размер выплаты пересчитают и доначислят, начиная с 1 января 2021 года, если ребенку на тот момент уже исполнилось 3 года.

Подать заявление на перерасчет, как и на оформление новой выплаты, можно удаленно на портале госуслуг или лично, обратившись в МФЦ. Кроме него в большинстве случаев никаких документов не потребуется.

"В целом форма заявления достаточно простая, понятная. Большую часть данных подгружают из информационных систем. Да, в некоторых случаях справки понадобятся. Но это единичные истории", - говорит председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая.

По словам председателя Объединения многодетных семей Натальи Карпович, выплата от 3 до 7 лет стала более адресной. Теперь, чем больше семья нуждается, тем большую помощь она получит. С ней согласен председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Социальная помощь должна быть адресной и справедливой. Ведь в конечном итоге что такое выплаты? Это налоги одних граждан, которые распределяются в пользу других. И хотелось бы, чтобы эти деньги уходили тем, кто реально нуждается и помогали им",- сказал депутат.

Он также напомнил о том, что впервые при расчете нуждаемости семьи в ее составе учтут детей-студентов. Нилов считает, что "важно поддерживать бедные семьи, в которых растет студент, а не наказывать их за то, что ребенок вырос, поэтому правильно, что доходы родителей будут делить и на студентов".