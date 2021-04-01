Медработников в Италии обязали пройти вакцинацию от коронавируса

Работники медицинских учреждений, а также врачи, занимающиеся частной практикой, фармацевты и социальные ассистенты обязаны сделать прививку от коронавируса. Такое указание содержится в новом постановлении кабинета министров, одобренном 31 марта в ходе заседания Совмина, сообщает пресс-служба правительства.

Данная мера призвана обеспечить безопасность медиков и их пациентов, говорится в документе. Введение обязательной вакцинации для медиков предлагали руководители ряда регионов. За время пандемии в Италии умерли более 300 медработников, пишет ТАСС.

По данным Минздрава, в стране на данный момент полностью иммунизированы немногим более трех миллионов человек. Ранее директор римского Национального института инфекционных заболеваний имени Спалланцани профессор Франческо Вайя рассказала, что российскую вакцину "Спутник V" получат добровольцы в Италии - в рамках испытаний эффективности препаратов от коронавируса. Российские и итальянские ученые также планируют изучать мутации SARS-CoV-2.