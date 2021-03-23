Наш "Спутник V" получат добровольцы в Италии - в рамках испытаний эффективности вакцин от "короны", сообщил 23 марта директор римского Национального института инфекционных заболеваний имени Спалланцани профессор Франческо Вайя.

Профессор Вайя пояснил, что речь идет о совместном научном проекте с НИЦ имени Гамалеи. Принцип использования в вакцине двух аденовирусных векторов интересен не только высокой эффективностью такого препарата, но и потенциальным усилением протективного эффекта при сочетании с другими вакцинами, - заявил Вайя на конференции, посвященной перспективам использования и производства "Спутника V" в Европе и Италии, которая прошла в ТАСС.

"Мы думаем провести повторную вакцинацию добровольцев, которые участвовали в испытаниях и были привиты ранее другой вакциной", - отметил эксперт, не уточнив, о какой именно вакцине идет речь. Правда, известно, что Институт Спалланцани испытывает вакцину Reithera, разработанную итальянскими специалистами. Если действительно "Спутник" скомбинируют с итальянской разработкой, это будет уже второй пример "международной вакцины", поскольку похожие разработки НИЦ Гамалеи проводит с AstraZeneca.

Наши и итальянские ученые планируют также изучать мутации SARS-CoV-2. Некоторые из них вызывают серьезные опасения. "Сам вирус, его эволюционный процесс, который сейчас идет в человеческой популяции, ставит перед нами новые вопросы. Появляются мутантные варианты, новые штаммы, и очень важно проводить постоянный мониторинг, отслеживать, насколько существующие вакцины, в том числе "Спутник V", эффективны в отношении данных штаммов", - сказала представитель НИЦ имени Гамалеи Дарья Егорова. Она подтвердила, что в центре проводятся более 10 клинических исследований, некоторые из которых будут продолжаться еще полгода и даже несколько лет. В числе прочих изучается и возможность сочетать "Спутник V" с другими вакцинами для усиления протективной способности. "Также мы изучаем, насколько эффективны вакцины у различных категорий граждан, в частности, у имеющих какие-то сопутствующие заболевания", - отметила Егорова.

Итальянские эксперты не сомневаются в надежности и безопасности нашего препарата. Об этом, в частности, говорил главный инфекционист клиники Луиджи Сакко в Милане, профессор Миланского университета Массимо Галли. Он отметил, что процесс валидизации (регистрации) российской вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA)продолжается в соответствии с процедурой, и в апреле состоится инспекторат с выездом в Россию - эксперты на месте оценят результаты клинических исследований вакцины, а также соответствие производственных площадок международным требованиям.

В приоритете - вакцинация россиян, при этом разработчики вакцины открыты к сотрудничеству с учеными и бизнесом разных стран

После одобрения "Спутника V" европейским и итальянским регуляторами, согласно уже достигнутым договоренностям с РФПИ, может начаться трансфер технологии производства вакцины в Италию. "У нас не только хорошие возможности в организации производства биологических препаратов, мы также производим соответствующее оборудование: биореакторы и биоферментаторы", - отметил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг. Эксперт считает, что Италия может выступить надежным индустриальным партнером в организации производства вакцины.

В свою очередь директор РФПИ Владимир Примак подчеркнул, что в приоритете-вакцинация россиян. При этом разработчики "Спутника V" открыты к сотрудничеству с другими странами.