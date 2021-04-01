МИД РФ пригрозил Литве последствиями за продление срока Юрию Мелю

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без последствий репрессивные действия Вильнюса в отношении российского гражданина, полковника запаса Юрия Меля, который в 2014 году получил семь лет тюрьмы по делу о беспорядках 1991 года, а на днях, после истечения этого срока, был приговорен Апелляционным судом Литвы к его продлению до десяти лет.

"Выражаем решительный протест по поводу нарушения прав томящегося уже более семи лет в литовских застенках гражданина России Юрия Меля. Ему предстоит теперь еще три года провести в тюрьме. Будем содействовать подаче его адвокатами апелляции в Верховный суд и дальнейшему обращению в международные судебные инстанции", - заявила Захарова.

По ее словам, в Литве разворачивается "позорное судилище", на которое должны обратить внимание правозащитники и политики стран ЕС. Напомним, что всего два человека - Юрий Мель и его сослуживец Геннадий Иванов - оказались на скамье подсудимых и получили тюремные сроки по обвинению в военных преступлениях и гибели людей во время уличных столкновений сторонников и противников независимости Литвы в январе 1991 года. Иванову заключение также продлили - с четырех до пяти лет.