Минтруд спрогнозировал переход 10% россиян на удаленку

В долгосрочной перспективе 10% россиян могут перейти на удаленный режим работы.

"В численном выражении это порядка 5,5 миллиона работников", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минтруда.

Сейчас в России удаленно работают более 5,5% сотрудников (более трех миллионов человек).

Ранее замглавы Минтруда Елена Мухтиярова заявила, что наиболее востребованной формой удаленной занятости станет совмещение работы в офисе и дома. Тогда она также отметила, что после отмены ограничительных мер число россиян, занятых удаленно, снизится незначительно.