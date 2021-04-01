Мурашко допустил использование препарата "Спутник Лайт" для ревакцинации

"Облегченный" вариант гамалеевской вакцины - "Спутник Лайт" - поступил на экспертизу. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью "России-24".

Экспертиза - это один из первых этапов регистрации препарата, то есть получения допуска на его применение.

"Эксперты будут оценивать результаты первой-второй фазы клинических исследований. Не хочу опережать события, но первые результаты обнадеживающие", - отметил министр.

Вакцина "Спутник Лайт" однокомпонентная и требует однократного введения. По сути, она представляет собой первый компонент вакцины "Спутник V".

"Есть данные, что на вакцину хорошо реагируют молодые люди, и, возможно, она будет использоваться при ревакцинации", - отметил Мурашко.