Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

"В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза ее качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение", - цитирует ТАСС помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

Вакцина разработана в НИЦ имени Гамалеи на основе зарегистрированной в августе прошлого года вакцины "Спутник V". Она, по сути, представляет собой препарат, содержащий один из компонентов "Спутника V". Вакцина требует однократного введения. Разрешение на ее клинические исследования Минздрав выдал в январе нынешнего года.

Как пояснял директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, "облегченный" вариант "Спутника V" более прост и дешев в производстве и применении. И хотя однокомпонентная вакцина обладает несколько меньшей эффективностью по сравнению со "Спутником V" и срок обеспечиваемой ею защиты также будет несколько короче, ее целесообразно применять во время эпидемии - когда за короткий срок необходимо привить как можно больше людей.

В РФПИ, в свою очередь, заявляли, что планируют продвигать "Спутник Лайт" для зарубежных поставок. В России же вакцинация продолжится двухкомпонентным "Спутником V".