На заводе Johnson & Johnson в США испортили 15 млн доз вакцины

Сотрудники завода американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе допустили ошибку при смешивании ингредиентов вакцины от коронавируса нового типа, что привело к потере 15 миллионов доз препарата. Об этом пишет The New York Times.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США уже проводит проверку завода. При этом отмечается, что все партии вакцины данной компании, уже поступившие в медицинские учреждения США, безопасны, так как были произведены на мощностях Johnson & Johnson в Нидерландах, пишет ТАСС.

Напомним, FDA в конце февраля одобрило обращение компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson, по поводу регистрации ее вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. США лидируют в мире по числу заболевших вирусом SARS-CoV-2. В стране подтверждено уже свыше 30 миллионов случаев заражения (30 457 315). Этот рубеж американцы перешагнули в минувшую среду, 24 марта.

Более 52 миллионов жителей США получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Всего в стране было введено более 78,6 миллиона доз вакцин, при этом 26,1 миллиона американцев получили уже обе дозы. По числу привитых жителей сегодня лидируют Калифорния, Техас и Флорида, сообщают специалисты Университета Джонса Хопкинса.