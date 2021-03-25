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Рубрика: В мире

В США число заболевших коронавирусом превысило 30 миллионов человек

Фото: AP Photo/Damian Dovarganes Фото: AP Photo/Damian Dovarganes
Фото: AP Photo/Damian Dovarganes

Свыше 30 миллионов человек заразились коронавирусом в США. Данные приводят специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Фото: iStock
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К вечеру среды, 24 марта, в Соединенных Штатах насчитывалось 30 001 245 заразившихся. Умерли за время пандемии в общей сложности 545 тысяч 053 человека. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире, пишет РИА Новости.

По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, более 52 миллионов жителей США получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Всего в стране было введено более 78,6 миллиона доз вакцин, при этом 26,1 миллиона американцев получили уже обе дозы. По числу привитых жителей сегодня лидируют Калифорния, Техас и Флорида,

Ранее сообщалось о продлении в США режима чрезвычайной ситуации на неопределенный срок. Пандемия коронавируса продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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