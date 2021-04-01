Распоряжение губернатора Новосибирской области от 1 апреля 2021 года № 41-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Новосибирской области от 26.06.2020 № 105-р"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", постановлением Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 "Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения", предложением Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письмо от 12.03.2021 № 54-00-06/001-2325-2021):

Внести в распоряжение Губернатора Новосибирской области от 26.06.2020 № 105-р "Об обеспечении соблюдения режима самоизоляции гражданами в возрасте 65 лет и старше" следующие изменения:

1. Преамбулу после слов ", от 26.11.2020 № 001/001-10958-2020" дополнить словами ", от 12.03.2021 № 54-00-06/001-2325-2021".

2. Пункт 1 после слов "31 марта 2021 года" дополнить словами ", с 1 по 14 апреля 2021 года, с 15 по 28 апреля 2021 года, с 29 апреля по 30 апреля 2021 года".

И.о. Губернатора Новосибирской области Ю.Ф.Петухов







