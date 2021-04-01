Распоряжение губернатора Новосибирской области от 1 апреля 2021 года № 41-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Новосибирской области от 26.06.2020 № 105-р"

Новости

РФПИ: Панама одобрила применение вакцины "Спутник V" 23:03
В ДНР объявлен первый в истории призыв на военную службу 22:55
Массовые беспорядки вспыхнули в Брюсселе из-за первоапрельской шутки 22:30
В Тбилиси вандалы осквернили памятник Грибоедову 22:30
В Кишиневе и Бельцах ввели комендантский час 22:06
Для изучения ЧП в Суэцком канале изъят черный ящик контейнеровоза Ever Given 21:58
Глава ВОЗ призвал выделить 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран 21:27
До 486 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом 21:23
Цена нефти Brent приблизилась к 65 долларам после решения ОПЕК+ 21:04
Искусственный интеллект победит очереди в поликлиниках и плохие дороги 21:00
Прокурор Москвы взял на личный контроль расследование ДТП на Смоленской площади 20:53
В Москве за взятку задержан финансовый инспектор 20:41
МАГАТЭ: Иран приступил к обогащению урана на центрифугах в Натанзе 20:33
Курс евро превысил отметку в 90 рублей 19:56
Лукашенко подписал указ о создании белорусской вакцины от COVID-19 19:53
Светлана Лобода заразилась коронавирусом 19:48
Актриса Нина Жернакова умерла от коронавируса 19:39
Роспатент составил рейтинг самых необычных товарных знаков 19:32
Захарова: Рассчитываем на отказ руководства ЕС от лжи про российскую вакцину 19:20
Росстат повысил оценку ВВП за 2020 год на 0,1 процентного пункта 19:00
Сучилов рассказал, что Цветков отдал ему медаль после гонки преследования 18:54
Школы Владимира эвакуированы после звонка о бомбах 18:54
В Оренбуржье почти 90 тысяч человек остались без воды из-за аварии 18:53
Глава Генштаба РФ обсудил с армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе 18:31
Еще один кроссовер на букву T. Volkswagen представил новую модель 18:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
1 апреля 2021 г.

Распоряжение губернатора Новосибирской области от 1 апреля 2021 года № 41-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Новосибирской области от 26.06.2020 № 105-р"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", постановлением Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 "Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения", предложением Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письмо от 12.03.2021 № 54-00-06/001-2325-2021):

Внести в распоряжение Губернатора Новосибирской области от 26.06.2020 № 105-р "Об обеспечении соблюдения режима самоизоляции гражданами в возрасте 65 лет и старше" следующие изменения:

1. Преамбулу после слов ", от 26.11.2020 № 001/001-10958-2020" дополнить словами ", от 12.03.2021 № 54-00-06/001-2325-2021".

2. Пункт 1 после слов "31 марта 2021 года" дополнить словами ", с 1 по 14 апреля 2021 года, с 15 по 28 апреля 2021 года, с 29 апреля по 30 апреля 2021 года".

И.о. Губернатора Новосибирской области Ю.Ф.Петухов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией