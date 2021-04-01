Обновлённый Nissan Patrol дебютировал в версии Nismo

Nissan Patrol обзавёлся "горячей" версией Nismo, и кавычки в этом случае более чем оправданы. Внедорожник получил новый стайлинг внешности, другую отделку салона и перенастроенную подвеску, а вот от форсировки двигателя в компании решили отказаться.

Внедорожник отличается от обычного варианта Patrol бамперами с L-образными вставками в переднем и двойными патрубками в заднем, решёткой радиатора с крупными сотами, наличием сплиттера и спойлера и большими колёсными дисками на 22 дюйма.

В салоне появились красные вставки на сиденьях и дверях, красная прострочка, декор "под карбон" центральной консоли. Для отделки использована алькантара.

Фото: Пресс-служба Nissan

Nissan Patrol Nismo оснащается стандартным V8 на 5,6 литра мощностью 428 л.с. и крутящим моментом 560 Нм. Увеличение мощности и тяги, как уже было отмечено, в компании посчитали излишним. Трансмиссия - 7-ступенчатый "автомат" - и система полного привода тоже не подверглись модернизации, а вот с подвеской поработали: внедорожник оснастили амортизаторами Bilstein и уменьшили дорожный просвет с 275 до 260 мм. Также Patrol Nismo получил усиленные тормоза.

Купить Nissan Patrol Nismo можно за 105 000 долларов (почти 8 млн рублей) и пока только на Ближнем Востоке. О появлении новой модификации внедорожника на других рынках не сообщается.