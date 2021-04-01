Указ губернатора Орловской области от 31 марта 2021 года № 137 "О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в приложение 2 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

"2. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, лицам, имеющим заболевания согласно приложению к настоящему порядку, обеспечить самоизоляцию в местах проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, а также обеспечения первоочередных потребностей жизнедеятельности.".

2. Настоящий указ вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







