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01.04.2021 12:53
Рубрика: Власть

Песков предупредил об опасности поездок в Грузию

Текст: Кира Латухина

В Грузии для российских граждан опасно, лучше туда не ездить, а дни рождения встречать дома - здесь спокойнее. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов оценить ситуацию с нападением на гостиницу в Тбилиси, где собирался отметить свой праздник журналист Владимир Познер.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Мы решительно осуждаем агрессивные действия экстремистски настроенных националистов в отношении российских граждан в Тбилиси", - подчеркнул Песков. "Мы видели сегодня заявления премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление", - добавил он.

"Мы признательны грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность российских граждан", - заявил пресс-секретарь президента.

"В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить", - сказал Песков, добавив, что это нужно четко понимать.

"Поздравляем все-таки Познера с днем рождения, лучше его все-таки встречать дома: здесь спокойнее", - заключил пресс-секретарь российского лидера.

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