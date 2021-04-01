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01.04.2021 11:07
Рубрика: В мире

Познер улетел из Грузии после бесчинств в Тбилиси

Текст: Марина Алешина
Российский журналист Владимир Познер, который решил отметить свое 87-летие в Тбилиси, вынужден был преждевременно покинуть Грузию из-за действий местных активистов, закидавших яйцами ресторан, где ведущий накануне сидел в компании друзей. Они также "гостеприимно" написали на асфальте красной краской "Вон из Грузии". Вопиющие кадры с места событий, куда предусмотрительно прибыли телевизионщики, разошлись по Сети.

Добираться до отеля, а потом в аэропорт Познеру пришлось под прикрытием полиции. Накануне он написал из гостиницы, что находится в безопасности. В это время стражи порядка отбивались у входа от протестующих.

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О том, что он уже улетел из Тбилиси, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный Первый канал. Агрессию в адрес Владимира Познера грузинская оппозиция объясняет его интервью. Тогда журналист признавал, что после всех событий августа 2008 года не может себе представить, как Абхазия когда-нибудь вернется в состав Грузии. При этом МВД республики подтвердило, что Познер никогда не посещал Абхазию или Южную Осетию в обход грузинского законодательства. Кроме того, он въехал в Грузию "как гражданин США", как уверяют грузинские чиновники.

При этом формальным поводом протестов стало якобы нарушение рестораном антикоронавирусных предписаний (к слову, в самой толпе, осаждавшей заведение, не заметно было соблюдение дистанции и ношение масок). Сам Владимир Познер пока не комментировал происшествие подробно. Он лишь сказал, что приехал в Грузию "отметить свой день рожденья, а не обсуждать политику".

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