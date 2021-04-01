Познер улетел из Грузии после бесчинств в Тбилиси

Добираться до отеля, а потом в аэропорт Познеру пришлось под прикрытием полиции. Накануне он написал из гостиницы, что находится в безопасности. В это время стражи порядка отбивались у входа от протестующих.

О том, что он уже улетел из Тбилиси, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный Первый канал. Агрессию в адрес Владимира Познера грузинская оппозиция объясняет его интервью. Тогда журналист признавал, что после всех событий августа 2008 года не может себе представить, как Абхазия когда-нибудь вернется в состав Грузии. При этом МВД республики подтвердило, что Познер никогда не посещал Абхазию или Южную Осетию в обход грузинского законодательства. Кроме того, он въехал в Грузию "как гражданин США", как уверяют грузинские чиновники.

При этом формальным поводом протестов стало якобы нарушение рестораном антикоронавирусных предписаний (к слову, в самой толпе, осаждавшей заведение, не заметно было соблюдение дистанции и ношение масок). Сам Владимир Познер пока не комментировал происшествие подробно. Он лишь сказал, что приехал в Грузию "отметить свой день рожденья, а не обсуждать политику".