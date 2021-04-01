Песков: Участие Манижи в "Евровидении" - не забота Кремля

"Евровидение" - конкурс шоу-бизнеса, где участвуют певцы в костюмах куриц и бородатые женщины, так что это не может быть предметом внимания администрации президента. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Речь идет все-таки о конкурсе шоу-бизнеса, где, вы знаете, разные образы представлены: там выступают бородатая женщина, певцы и певицы в нарядах куриц и так далее. Поэтому мы не считаем это в целом нашей заботой и предметом для нашего внимания", - заявил Песков.

"Выбор в данном случае осуществляется, насколько нам известно, зрителями", - уточнил пресс-секретарь президента, добавив, что этим занимается Первый канал. "Поэтому мы не считаем возможным как-то это комментировать и как-то в это вмешиваться", - заключил он.

Напомним, что вчера председатель Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала выбранную на конкурс песню. Конкурс пройдет 18-22 мая в Роттердаме.