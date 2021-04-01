Почему дорожает электроника

Цены на электронику в мире растут. В первую очередь, это связано с ростом цен на чипы. Как сообщает Bloomberg, известный производитель чипов TSMC планирует поднять цены на пластины для их производства на 25%. Таким образом, гаджеты станут еще дороже - услугами TSMC пользуются практически все известные производители на рынке - Apple, Nvidia и другие.

Сказывается и дефицит чипов на рынке - TSMC не может наладить нужное количество полупроводников, чтобы его хватило всем участникам рынка, а из-за этого растет стоимость товаров. "Значительно возросший спрос повлек за собой увеличение нагрузки на производственные мощности, а также появление дефицита многих компонентов, вследствие чего продолжается постепенное повышение их себестоимости, которое мы наблюдаем уже на протяжении последних 6-8 месяцев и будем наблюдать как минимум следующие полгода. По нашим ожиданиям речь идет о дополнительных +12-15% к стоимости устройств", - говорит Ирина Кукина, директор по развитию бизнеса персональных систем Lenovo в России.

По данным Яндекс.Маркета о переходах пользователей в интернет-магазины, цены на ноутбуки, которыми интересуются россияне, в течение года выросли на 31%. Стоимость ноутбуков планомерно росла с августа по декабрь 2020 года, а уже в первом квартале в 2021 года цены стабилизировались. Если в течение 2020 года средняя стоимость ноутбуков составляла 62 тысячи рублей, то в первом квартале 2021-го она достигла 74 тысяч.

В течение 2020 года россияне в среднем искали смартфоны стоимостью около 22 895 руб. Сейчас средняя стоимость составляет в среднем 29 257 руб. За год стоимость смартфонов, которыми чаще всего интересовались россияне, выросла на 33%. Стоимость видеокарт, вызывающих наибольший интерес пользователей, по данным переходов в интернет-магазины, за год выросла на 135% с 26 171 руб. до 61 460 руб. в среднем.

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, причинами рост цен на электронику является повышение цен на логистику и рост стоимости компонентов: "Медь за прошедший год выросла в два раза, никель почти в два раза, пластик в два раза. В совокупности, это сказывается на росте цен на все товары".

Кроме того, как уже писала "РГ", товары, поступающие в Россию морем из Китая и Юго-Восточной Азии, дорожают из-за дефицита грузовых контейнеров. По данным логистического альянса ACEX, стоимость морской доставки выросла в четыре-пять раз по сравнению с первой половиной 2020 года, что неизбежно сказывается на конечной стоимости продукции.

Отрасль возлагает большие надежды на развитие российской электронной и микроэлектронной продукции. Уже в этом месяце должны появиться экспериментальные стенды для формирования развития и спроса на нее. Такое поручение Минцифре и Минпромторгу дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Экспериментальные стенды - это площадки на базе инфраструктуры крупнейших российских потребителей электроники с применением программно-аппаратных решений ключевых производителей российской электронной продукции и микропроцессоров. "Мы несомненно поддерживаем инициативу, - рассказали "РГ" в "Ростелекоме". - Микроэлектронное оборудование, закупаемое нами, проходит обязательное и систематическое тестирование в лабораториях компании с получением протокола испытания. Наши лаборатории используются для собственных нужд, но, в том числе, для внешних проектов лаборатории работают на коммерческой основе. Тестируем телекоммуникационное оборудование, энергетическое оборудование, некоторые типы программного обеспечения".

Как пояснили в Минпромторге, создание системы таких стендов может стать одной из дополнительных и постоянных мер поддержки спроса на радиоэлектронную продукцию. "Это совместная задача Минцифры и Минпромторга, и в процессе ее исполнения мы должны вместе с крупными заказчиками определить сильные и слабые стороны российских решений при работе в реальных условиях и выстроить диалог между потребителями, производителями изделий, компонентов и разработчиками ПО для формулирования функциональных характеристик и программы развития продуктов до 2025 года", - рассказали в министерстве.

По мнению Минпромторга, эта работа также поможет более четко определить направления поддержки, предоставляемые министерством производителям аппаратуры и электронно-компонентной базы, и синхронизировать применение мер, ограничивающих использование продукции.

"Нам нужно развивать и поддерживать микроэлектронику в России. Обязательно показывать, какие продукты у нас есть и популяризировать их", - резюмирует Муртазин.