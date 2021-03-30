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30.03.2021 20:05
Рубрика: Экономика

С морем пополам

Импортные товары могут подорожать из-за перебоев с грузовыми контейнерами
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8418)
Товары, поступающие в Россию морем из Китая и Юго-Восточной Азии, подорожают из-за дефицита грузовых контейнеров. Об этом рассказали "Российской газете" в логистическом альянсе ACEX. Стоимость морской доставки выросла в четыре-пять раз по сравнению с первой половиной 2020 года, что неизбежно скажется на конечной стоимости продукции.
В целом морских контейнеров в мире хватает, но они скопились в огромном количестве вовсе не там, где больше всего сейчас нужны. Фото: iStock В целом морских контейнеров в мире хватает, но они скопились в огромном количестве вовсе не там, где больше всего сейчас нужны. Фото: iStock
В целом морских контейнеров в мире хватает, но они скопились в огромном количестве вовсе не там, где больше всего сейчас нужны. Фото: iStock

"Это очень большой список - от продуктов питания, товаров народного потребления и одежды до сырья и материалов, которые используют почти все крупные предприятия, завязанные на импортные поставки", - говорит Денис Бобраков, руководитель АСЕХ в Новороссийске.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Сильнее всего ситуация с контейнерами ударит по товарам, которые имеют минимальную локализацию. К примеру, Россия вряд ли столкнется с такой деликатной проблемой, как дефицит туалетной бумаги, так как ее производство сосредоточено на территории страны. Однако цена на нее может вырасти, из-за того что подорожание доставки тянет вверх цены на целлюлозу, из которой она изготавливается. Также контейнерный кризис в меньшей степени ударит по рынку крупной бытовой техники и в большей - по мелкой, она чаще поставляется уже готовой из стран Азии.

Сильнее всего подорожание доставки отразится на рынке одежды, обуви и аксессуаров. "Компании сегмента fashion пытались удержать цены, используя различные маркетинговые акции и рассчитывая на стоки в России", - отмечает Александр Галкин, коммерческий директор NAWINIA. Однако избежать повышения розничных цен им не удастся.

Данные российского грузооборота подтверждают сложную ситуацию с морскими перевозками. По данным Росстата, объемы доставки товаров морем в феврале 2021 года упали на 20,7% в сравнении с февралем прошлого года. Можно было бы сослаться на сложный год. Но ни один вид транспорта не потерял таких объемов, а грузоперевозки авиацией даже прибавили 76,4%.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Ирина Жандарова

Грузовой дисбаланс образовался еще осенью на другом конце планеты. У многих участников рынка были надежды, что проблема с контейнерами временная и к весне 2021 года исчезнет. Однако все вышло наоборот. Кризис затронул весь мир, в том числе поставку товаров на российский рынок.

Эксперты отмечают, что в целом морских контейнеров достаточно, но они оказались не там, где нужны. "С осени прошлого года в Китае начался сильный дефицит порожних контейнеров", - отмечает Бобраков. Это произошло из-за того, что быстро оправившийся после кризиса Китай возобновил поставки грузов в другие страны. "Контейнеры было нечем загружать на экспорт из США, Европы, Австралии в Китай и ЮВА. А порожние контейнеры возвращать невыгодно. Они стали скапливаться в портах прибытия, замедляя их работу и увеличивая общий дефицит контейнеров", - рассказывает Евгений Апасов, руководитель компании SLS Agency.

Сильнее всего рост стоимости доставки отразится на рынке одежды, обуви и аксессуаров

Частично в обострении грузового кризиса виноваты импортеры, которые еще больше усугубляют проблему. "Многие крупные импортеры начали заказывать грузы больше обычного, чтоб успеть до сильного повышения ставок, и тем самым спровоцировали ажиотаж и более скорый рост стоимости фрахта", - говорит Бобраков. В результате только с осени цена доставки выросла на 50-60%, а в сравнении с первой половиной 2020 года - в четыре-пять раз.

Ситуация в Суэцком канале, где сел на мель контейнеровоз и парализовал движение на несколько дней, только усугубила проблему. Это провело к еще большему сбою в цепочках поставок товаров. "Думаю, ощутимого изменения на рынке морских контейнерных перевозок ждать ранее конца лета не придется", - констатирует Галкин. Однако снижение ажиотажа вокруг морских грузоперевозок среди импортеров способно немного урегулировать ситуацию. Так как никто из них пока не сообщал, что столкнулся с реальной нехваткой контейнеров под свои грузы.

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