На трассе "Дон" к лету откроют реверсивные полосы

Реверсивные полосы для увеличения пропускной способности трассы М-4 "Дон" в Липецкой области откроют к лету, сообщили в госкомпании "Автодор". Сейчас идет модернизация оборудования на пунктах взимания платы (ПВП) на 416-м и 460-м километрах.

На ПВП закрыто по четыре шлюза для проезда автомобилей, чтобы провести демонтаж старого оборудования. В ближайшее время вместо него будут установлены современные отечественные аппаратно-программные комплексы, утонили в госкомпании.

Всего на дорогах "Автодора" 15 ПВП c реверсивными полосами движения, пять из них расположены на трассе "Дон". На пунктах, где есть реверсивные полосы, установлено перекатное барьерное ограждение, которое легко перемещается и при этом не позволяет водителям выехать на полосы встречного движения.