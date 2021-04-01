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01.04.2021 12:31
Рубрика: Дороги

На трассе "Дон" к лету откроют реверсивные полосы

Текст: Евгений Гайва
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Реверсивные полосы для увеличения пропускной способности трассы М-4 "Дон" в Липецкой области откроют к лету, сообщили в госкомпании "Автодор". Сейчас идет модернизация оборудования на пунктах взимания платы (ПВП) на 416-м и 460-м километрах.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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На ПВП закрыто по четыре шлюза для проезда автомобилей, чтобы провести демонтаж старого оборудования. В ближайшее время вместо него будут установлены современные отечественные аппаратно-программные комплексы, утонили в госкомпании.

Всего на дорогах "Автодора" 15 ПВП c реверсивными полосами движения, пять из них расположены на трассе "Дон". На пунктах, где есть реверсивные полосы, установлено перекатное барьерное ограждение, которое легко перемещается и при этом не позволяет водителям выехать на полосы встречного движения.