В Совфеде назвали инцидент с Познером в Тбилиси спланированной антироссийской акцией

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает действия грузинских радикалов в отношении телеведущего Владимира Познера спланированной антироссийской провокацией.

"Конечная цель этих политических хулиганов - не дать здоровым силам развивать двусторонние отношения с Россией в тех областях, где это возможно в сложившихся условиях", - заявил он журналистам. Сенатор считает, что "вся история вообще была срежиссирована в качестве антироссийской провокации и соответствующего информационного повода".

Саму ситуацию Карасин назвал "позорной" и отметил, что инцидент еще раз обнажил жесткое противостояние между сторонниками экс-президента Грузии Саакашвили и правительством Грузии.

Напомним, накануне вечером представители грузинских оппозиционных партий забросали яйцами гостиницу в Тбилиси, в которой остановился российский журналист Владимир Познер, который приехал в столицу республики отметить свой день рождения.